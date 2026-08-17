Burger BC fordert Eintracht Salzwedel im Landespokal

Vincent Schlitte (BBC 08) – Foto: © Kalle Schmuck

Die Altmark ist zwar eine wunderschöne Region, doch die lange Auswärtsfahrt erfordert von den Burgern volle Konzentration. Der Gegner ist aus der vergangenen Meisterschaftssaison in der Landesklasse 1 bestens bekannt. Zwar konnte der BBC beide Duelle deutlich mit 4:0 für sich entscheiden, doch die Ergebnisse täuschten streckenweise über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg. Besonders im Hinspiel vor fast genau einem Jahr gelang es erst in der zweiten Halbzeit, die Weichen auf Sieg zu stellen, nachdem Salzwedel in den ersten 45 Minuten mehrfach die Chance zur Führung verpasst hatte.

Dass Pokalspiele kein Selbstläufer sind, ist den Burgern keineswegs neu. Erst am vergangenen Wochenende stellte die Mannschaft beim dramatischen 4:3-Erfolg im Landesliga-Derby in der Schlussphase ihre Nervenstärke und Moral unter Beweis. Mit diesem Rückenwind, aber auch mit dem gebotenen Respekt vor dem kampfstarken Gastgeber, geht der BBC die Aufgabe an. Die Zuschauer dürfen sich am kommenden Samstag ab 14:00 Uhr auf einen echten Pokalfight und eine hochspannende Partie in Salzwedel freuen.