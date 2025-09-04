Burger BC fordert den nächsten Verbandsligisten im Landespokal heraus

Am kommenden Samstag, den 6. September 2025, wartet auf den Burger Ballspielclub 08 ein echter Pokal-Kracher. In der zweiten Runde des dachbleche24-Landespokals Sachsen-Anhalt empfängt der BBC ab 14 Uhr den FSV Barleben im heimischen IHB Parkstadion.

Die Ausgangslage ist klar: Der FSV Barleben, aktuell in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt aktiv, reist als Favorit nach Burg. Der BBC, der in der Landesklasse 1 spielt, will sich davon aber nicht beeindrucken lassen – im Gegenteil. Schon in der ersten Runde haben die Burger bewiesen, dass sie mit höherklassigen Gegnern umgehen können: Mit einem beherzten Auftritt schickten sie den Verbandsligisten Fortuna Magdeburg nach Hause.

Während Barleben mit seiner Erfahrung und spielerischen Qualität die Favoritenrolle trägt, setzt Burg auf Kampfgeist, Heimstärke und die typische Pokalatmosphäre. „Wir haben nichts zu verlieren, aber eine Menge zu gewinnen“, dürfte die Devise der Gastgeber lauten. Alles spricht also für ein spannendes Duell im IHB Parkstadion, bei dem der Außenseiter erneut Geschichte schreiben will.

Für zusätzliche Würze sorgt die Historie beider Vereine im Pokal. 2015 standen sich Burg und Barleben zuletzt im Landespokal gegenüber. Damals fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen – mit dem besseren Ende für Barleben. Den letzten Strafstoß verwandelte ausgerechnet Denis Neumann für den FSV, der mittlerweile im Dress des BBC aufläuft. Eine pikante Randnotiz, die dem Duell zusätzliche Brisanz verleiht.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!