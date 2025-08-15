Burger BC: Ex-Profi wird Torwarttrainer, Zugang aus der Verbandsliga

Mit den Transfers des Sommers hat der Burger BC schon für einiges an Aufsehen gesorgt. Vor der Landespokal-Duell mit dem Verbandsligisten SV Fortuna Magdeburg hat der Landesklasse-Vertreter zwei weitere interessante Personalien vorgestellt - allerdings nicht nur in der Reihe der Spieler.

Mit Franco Flückiger begrüßt der BBC einen neuen Torwarttrainer in seinen Reihen. Der 34-Jährige bringt allerhand Erfahrung aus seiner aktiven Zeit mit. Bis zum Sommer stand der Keeper noch zwischen den Pfosten von Schwarz-Weiß Bregenz in der zweiten österreichischen Liga. Zum FuPa-Profil:

Für den 1. FC Magdeburg, bei dem er ausgebildet wurde, die SpVgg Greuther Fürth II, den FC Oberlausitz Neugersdorf, den SV Wacker Burghausen, Türkgücü München und den FC Rot-Weiß Erfurt hütete Flückiger in der Regionalliga. Aus seiner Zeit bei Türkgücü stehen zudem neun Drittliga-Einsätze in der Vita des gebürtigen Altmärkers. Mit seiner Erfahrung wisse der Neuzugang im Trainerteam "genau, worauf es ankommt" und werde die "Torhüter auf ein neues Level bringen", schrieb der BBC zur Vorstellung.

Youngster kommt vom Verbandsligisten FSV Barleben

Auch auf der Seite der Spieler haben die Kreisstädter aus dem Jerichower Land am Freitag noch einen Neuzugang offiziell gemacht. Mit Vincent Schlitte wechselte ein talentierter Mittelfeldspieler vom Verbandsligisten FSV Barleben nach Burg. Für die Barleber und den Haldensleber SC kam der Youngster, der kürzlich erst seinen 20. Geburtstag feierte, schon 63 Mal in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse zum Einsatz. Künftig läuft Schlitte in der Landesklasse 1 auf. Zum Spielerprofil:

>> Vincent Schlitte

