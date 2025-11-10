Burger BC 08 überrollt Liesten

Der SV Liesten 22 erlebte am Wochenende gegen den Burger BC 08 einen bitteren Nachmittag. Die Gäste aus Burg dominierten die Partie von Beginn an und siegten am Ende deutlich mit 7 : 0. Schon früh war klar, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickeln würde: Der Spitzenreiter der Landesklasse 1 zeigte von der ersten Minute an, warum er bislang ungeschlagen ist.

In der 27. Minute brachte Adam Grisgraber die Gäste mit 1 : 0 in Führung – ein Treffer, der den Torreigen eröffnete. Nur drei Minuten später erhöhte Denis Neumann auf 2 : 0. Der Stürmer zeigte sich in bestechender Form und legte binnen weniger Minuten nach: In der 33. und 45. Minute traf er erneut und schnürte damit einen lupenreinen Hattrick, der die Partie praktisch schon vor der Pause entschied. Neumanns Auftritt war eine Demonstration seiner Kaltschnäuzigkeit im Strafraum – jeder Abschluss saß, jede Bewegung hatte Ziel und Tempo. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Lennert Gramelsberger auf 5 : 0 und besiegelte damit eine erste Hälfte, die aus Liestener Sicht kaum schlimmer hätte laufen können.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Burg spielbestimmend, kombinierte souverän und ließ Ball und Gegner laufen. In der 62. Minute setzte der Stratege Marc-André Jürgen den Torreigen fort und traf zum 6 : 0. Den Schlusspunkt setzte Luca Schulz in der 78. Minute mit dem 7 : 0-Endstand – eine kleine persönliche Erfolgsgeschichte, denn schon im vorherigen Spiel in Wahrburg hatte er nach seiner Einwechslung das letzte Tor erzielt. Mit sechs Punkten aus elf Spielen steckt Liesten weiter im Tabellenkeller und muss sich in den kommenden Wochen deutlich steigern, um den Anschluss nicht zu verlieren.