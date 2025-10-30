Burger BC 08 II empfängt SG Schermen – Spitzenspiel im Flickschupark

Der Burger BC 08 II steht nach sieben Spielen mit 13 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen bilden die bisher starke Bilanz. Besonders beeindruckend ist die Offensive: 21 erzielte Treffer – das ist derzeit der Spitzenwert der Liga. Auch wenn elf Gegentore noch Raum für Verbesserungen lassen, zählt Burg zu den gefährlichsten und spielstärksten Mannschaften der bisherigen Saison.

Die SG Schermen hat bislang fünf Partien absolviert und kommt auf sieben Punkte (zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Das Torverhältnis von 12 : 4 zeigt, wo die Stärken liegen: defensiv. Nur Möser hat bislang weniger Gegentreffer (3) kassiert. In der Offensive fehlt Schermen allerdings bislang die letzte Konsequenz, um konstant zu punkten.

BBC - Trainer Patrick Busse erwartet deshalb ein Duell auf hohem Kreisliganiveau:

„Schermen ist defensiv sehr gut organisiert und schwer zu knacken. Wir müssen geduldig bleiben, unsere Chancen konsequent nutzen und gleichzeitig hinten kompakt stehen. Wenn uns das gelingt, können wir im eigenen Stadion den nächsten Schritt machen.“



Mit einem Heimsieg könnte der Burger BC 08 II seine starke Position in der Spitzengruppe festigen und Druck auf Tabellenführer Güsen ausüben. Für die Gäste aus Schermen bietet das Spiel dagegen die Chance, sich wieder näher an die obere Tabellenregion heranzuarbeiten.

Alles deutet auf ein packendes Aufeinandertreffen im Flickschuhpark hin – mit Leidenschaft, Tempo und dem typischen Kreisligafeuer.