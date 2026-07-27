Burger BC 08 fordert Verbandsligisten FSV Barleben heraus

Neu ist dieses Duell im Landespokal keineswegs, denn bereits am 6. September 2025 standen sich beide Mannschaften an gleicher Stelle gegenüber. Seinerzeit siegte der BBC 08 in einer dramatischen Partie durch ein Tor von Henning Sage mit 1 : 0 und brachte den knappen Vorsprung trotz zweier Gelb-Roter Karten mit nur neun Spielern über die Zeit.

Doch damit nicht genug der gemeinsamen Pokalhistorie: Bereits am 14. November 2015 trafen beide Teams im Flickschupark aufeinander. Damals behielten die Gäste aus Barleben nach einem umkämpften Spiel mit 7 : 6 nach Elfmeterschießen die Oberhand – ein Resultat, das einigen Burgern sicher heute noch schwer im Magen liegt.

Besondere Brisanz erhält die Neuauflage durch wichtige Personalien: Felix Behling und Denis Neumann standen 2015 noch in den Diensten des FSV Barleben. Denis Neumann war es damals sogar vorbehalten, den entscheidenden Elfmeter für Barleben zu verwandeln. Heute laufen beide für Burg auf. Der heutige Burger Trainer Tim Kolzenburg wiederum stand 2015 noch selbst als Spieler für den BBC auf dem Platz und erlebte das bittere Drama hautnah mit.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie eng es zwischen den beiden Konkurrenten stets zuging. Mit der kurzen Vorbereitung auf die neue Saison kann der Gastgeber dabei absolut zufrieden sein. Zu Buche stehen ein souveräner 22 : 0 Erfolg gegen den Kreisoberligisten Wörmlitzer SV, ein deutlicher 16 : 0 Heimsieg gegen den Landesliga-Süd Vertreter Turbine Halle und zuletzt ein beachtliches 1 : 1 Unentschieden beim ambitionierten Verbandsliga-Aufstiegsaspiranten Dessau 05. Die Gäste aus Barleben, die die vergangene Saison auf einem starken achten Platz in der Verbandsliga beendeten, reisen mit gemischten Testergebnissen an: Einem 5 : 0 Sieg gegen die zweite Vertretung von Markranstädt stehen eine 1 : 4 Niederlage gegen eine Bördeauswahl sowie ein 0 : 1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II gegenüber.

Es ist davon auszugehen, dass sich zahlreiche Zuschauer dieses Highlight vor dem offiziellen Saisonbeginn im Burger Flickschupark nicht entgehen lassen werden, wenn im IHB Parkstadion der Anpfiff ertönt.