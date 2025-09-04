Burger BC 08 empfängt den FSV Barleben im Landespokal

Am kommenden Samstag, den 6. September 2025, wartet auf den Burger Ballspielclub 08 ein echter Pokal-Kracher. In der zweiten Runde des Dachblecher 24 Landespokals Sachsen-Anhalt empfängt der BBC ab 14 Uhr den FSV Barleben im heimischen IHB Parkstadion.

Die Ausgangslage ist klar: Der FSV Barleben, aktuell in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt aktiv, reist als Favorit nach Burg. Der BBC, der in der Landesklasse 1 spielt, will sich davon aber nicht beeindrucken lassen – im Gegenteil. Schon in der ersten Runde haben die Burger bewiesen, dass sie mit höherklassigen Gegnern umgehen können: Mit einem beherzten Auftritt schickten sie den Verbandsligisten Fortuna Magdeburg nach Hause.

Für zusätzliche Würze sorgt die Historie beider Vereine im Pokal. 2015 standen sich Burg und Barleben zuletzt im Landespokal gegenüber. Damals fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen – mit dem besseren Ende für Barleben. Den letzten Strafstoß verwandelte ausgerechnet Denis Neumann für den FSV, der mittlerweile im Dress des BBC aufläuft. Eine pikante Randnotiz, die dem Duell zusätzliche Brisanz verleiht.