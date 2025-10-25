Burger BC 08 bleibt ungeschlagen

In einem über weite Strecken einseitigen Duell ließ der Burger BC bei TuS Siegfried 09 Wahrburg von Anfang an wenig anbrennen. Bereits in der 3. Minute sorgte X. Parpart mit dem frühen 0 : 1 für eine erste Vorentscheidung. Zwar hielt Wahrburg in der Anfangsphase kämpferisch dagegen, doch in der 25. Minute erhöhte D. Neumann auf 0 : 2, und kurz vor der Halbzeit traf P. Thiede (45’+2) zum 0 : 3. In der Schlussphase der ersten Hälfte war der Gast klar überlegen.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Burger BC weiter dominant: V. Schlitte (50’) – sein Treffer war der Startschuss für eine Torflut – ließ das 0 : 4 folgen. D. Neumann erhöhte in der 67. Minute auf 0 : 5 und legte nur drei Minuten später mit dem 0 : 6 nach. Wahrburg konnte sich kaum befreien. In der 70. Minute gelang P. Wennrich wenigstens der Ehrentreffer zum 1 : 6, bevor L. Schulz in der 74. Minute den Deckel zum 1 : 7 draufsetzte.