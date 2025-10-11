Burgdorf will Wiedergutmachung in Kirchrode

Am zwölften Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover reist der TSV Burgdorf am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Kirchrode. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den TSV Stelingen will die Mannschaft von Trainer Halit Özden zurück in die Erfolgsspur.

„Wichtig ist, den Gegner nicht aufgrund der tabellarischen Situation zu unterschätzen“, mahnte Özden im Vorfeld. „Das haben wir letzte Saison getan und sind dann eines Besseren belehrt worden.“ Kirchrode steht aktuell mit sieben Punkten aus neun Spielen auf Rang 14, holte zuletzt ein 2:4 bei MTV Engelbostel-Schulenburg.

Burgdorf rangiert mit 17 Punkten auf Platz fünf, hat aber zuletzt zwei knappe Niederlagen gegen Spitzenteams hinnehmen müssen. Gegen Stelingen zeigte die Özden-Elf eine engagierte Leistung, belohnte sich aber nicht.