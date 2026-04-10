Burgdorf vor schwerer Aufgabe in Stelingen

Wenn der TSV Burgdorf am Sonntag beim TSV Stelingen antritt, erwartet die Gäste eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Partie beim Tabellendritten verspricht nicht nur sportliche Qualität, sondern auch eine intensive Atmosphäre. Co-Trainer Mirco Roger beschreibt die Bedingungen vor Ort so: „Stelingen ist für uns eine große Aufgabe, gar keine Frage. Es ist immer sehr eklig, dort zu spielen. Es sind viele Zuschauer da, eine hitzige Stimmung – sowohl von außen als auch von den Spielern.“
Auch die sportliche Stärke des Gegners hebt Roger hervor: „Sportlich sind sie ebenfalls sehr stark. Es ist ein sehr guter Gegner.“ Ein Blick auf die Tabelle bestätigt diese Einschätzung: Stelingen steht mit 43 Punkten auf Rang drei, während Burgdorf mit 33 Punkten den achten Platz belegt.
Der TSV Stelingen geht zudem mit Rückenwind in die Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 4:1 bei der SpVgg Niedersachsen Döhren. Trainer Edis Bajrovic betont: „Wir wollen den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen. Der Sieg gegen Döhren hat uns nochmal einen Schub gegeben, und den wollen wir in dieses Spiel mitnehmen.“
Gleichzeitig zeigt sich Bajrovic gut vorbereitet auf den Gegner: „Wir wissen um die Stärken der Burgdorfer. Das ist eine sehr robust verteidigende Mannschaft mit körperlich starken Spielern. Gerade bei Standardsituationen um unseren Sechzehner und bei Eckbällen müssen wir gut aufpassen. Da sind sie brandgefährlich und haben zudem sehr schnelle Außenspieler.“
Die Gastgeber setzen dabei auf eine kontrollierte Spielweise: „Wichtig wird sein, dass wir im eigenen Ballbesitz wenig Fehler machen, häufig zu Chancen kommen und uns Umschaltsituationen kreieren. Ich denke, es wird ein sehr interessantes Duell.“
Der TSV Burgdorf reist hingegen nach einer 0:2-Niederlage beim SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II an, blickt aber dennoch zuversichtlich auf die Partie. „Wir haben die Woche gut trainiert, stellen uns auf alles ein und freuen uns auf das Spiel“, sagte Roger. Nach der Pause sei die Mannschaft hochmotiviert: „Gerade nach drei Wochen Pause sind die Jungs wieder heiß zu spielen.“
Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir wollen alles reinwerfen und das Spiel erfolgreich gestalten.“