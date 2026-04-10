Burgdorf vor schwerer Aufgabe in Stelingen Auswärtsspiel beim Tabellendritten verspricht intensive Atmosphäre von red · Heute, 15:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Wenn der TSV Burgdorf am Sonntag beim TSV Stelingen antritt, erwartet die Gäste eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Partie beim Tabellendritten verspricht nicht nur sportliche Qualität, sondern auch eine intensive Atmosphäre. Co-Trainer Mirco Roger beschreibt die Bedingungen vor Ort so: „Stelingen ist für uns eine große Aufgabe, gar keine Frage. Es ist immer sehr eklig, dort zu spielen. Es sind viele Zuschauer da, eine hitzige Stimmung – sowohl von außen als auch von den Spielern.“

Auch die sportliche Stärke des Gegners hebt Roger hervor: „Sportlich sind sie ebenfalls sehr stark. Es ist ein sehr guter Gegner.“ Ein Blick auf die Tabelle bestätigt diese Einschätzung: Stelingen steht mit 43 Punkten auf Rang drei, während Burgdorf mit 33 Punkten den achten Platz belegt. Der TSV Stelingen geht zudem mit Rückenwind in die Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 4:1 bei der SpVgg Niedersachsen Döhren. Trainer Edis Bajrovic betont: „Wir wollen den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen. Der Sieg gegen Döhren hat uns nochmal einen Schub gegeben, und den wollen wir in dieses Spiel mitnehmen.“