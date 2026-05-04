Burgdorf vor schwerer Aufgabe gegen Engelbostel

Im Nachholspiel empfängt der TSV Burgdorf den MTV Engelbostel-Schulenburg. Nach zuletzt schwachen Ergebnissen steht der TSV unter Druck – der Gegner reist jedoch mit viel Rückenwind an.
Wenn der TSV Burgdorf am Dienstagabend den MTV Engelbostel-Schulenburg empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander. Während Burgdorf mit 36 Punkten auf Rang neun steht, reist Engelbostel als Tabellenfünfter mit 48 Zählern an.
Die Ausgangslage ist klar: Die Gastgeber wollen nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen reagieren. „Die letzten Spiele waren natürlich nicht gut. Wir wollen morgen eine Reaktion zeigen“, sagt Co-Trainer Mirco Roger. Besonders die 0:5-Niederlage beim TuS Garbsen wirkt nach, entsprechend deutlich formuliert Roger die Zielsetzung: „Wir haben uns gut auf den Gegner vorbereitet und werden alles daransetzen, wieder Punkte zu sammeln.“
Die Aufgabe könnte jedoch kaum anspruchsvoller sein. Der MTV Engelbostel-Schulenburg gewann zuletzt mit 4:1 beim Tabellenzweiten SG 74 Hannover und reist mit entsprechendem Selbstvertrauen an. Roger ordnet die Herausforderung ein: „Auch wenn es unfassbar schwer wird. Engelbostel ist ein sehr, sehr guter Gegner und hat am Samstag 4:1 beim Tabellenzweiten gewonnen. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe.“
Dennoch will sich Burgdorf nicht verstecken. „Trotzdem werden wir alles versuchen, um dort erfolgreich zu sein“, betont Roger. Für den TSV geht es darum, im Nachholspiel des 25. Spieltags ein Zeichen zu setzen und den Anschluss im Tabellenmittelfeld zu halten.