Burgdorf vor schwerer Aufgabe gegen Engelbostel

– Foto: Lorena Pietler

Im Nachholspiel empfängt der TSV Burgdorf den MTV Engelbostel-Schulenburg. Nach zuletzt schwachen Ergebnissen steht der TSV unter Druck – der Gegner reist jedoch mit viel Rückenwind an.

Wenn der TSV Burgdorf am Dienstagabend den MTV Engelbostel-Schulenburg empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander. Während Burgdorf mit 36 Punkten auf Rang neun steht, reist Engelbostel als Tabellenfünfter mit 48 Zählern an.

Die Ausgangslage ist klar: Die Gastgeber wollen nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen reagieren. „Die letzten Spiele waren natürlich nicht gut. Wir wollen morgen eine Reaktion zeigen“, sagt Co-Trainer Mirco Roger. Besonders die 0:5-Niederlage beim TuS Garbsen wirkt nach, entsprechend deutlich formuliert Roger die Zielsetzung: „Wir haben uns gut auf den Gegner vorbereitet und werden alles daransetzen, wieder Punkte zu sammeln.“