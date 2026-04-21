Burgdorf gewinnt knapp gegen Kirchrode

Der TSV Burgdorf setzte sich am Sonntag mit 2:1 gegen den TSV Kirchrode durch. Zwei Treffer zu Beginn und nach der Pause reichten, ehe es in der Schlussphase noch einmal eng wurde.
Der TSV Burgdorf hat sich am 27. Spieltag mit 2:1 gegen den TSV Kirchrode durchgesetzt und damit seinen Platz im Tabellenmittelfeld gefestigt. Gegen den Tabellen-15. legten die Gastgeber früh den Grundstein für den Erfolg.
Bereits in der 7. Minute brachte Faisal Al Balushi den TSV Burgdorf in Führung. Die Hausherren blieben in der Folge stabil und erhöhten kurz nach der Pause durch Noel Köhler auf 2:0 (50.).
Der TSV Kirchrode gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte in der 84. Minute durch Paul-Luis Hilzendeger auf 2:1. In der Schlussphase entwickelte sich dadurch noch einmal Spannung, doch Burgdorf verteidigte den Vorsprung bis zum Abpfiff.
Mit dem Sieg verbessert sich der TSV Burgdorf auf 36 Punkte und bleibt Achter, während der TSV Kirchrode auf Platz 15 rangiert.
TSV Burgdorf – TSV Kirchrode 2:1
TSV Burgdorf: Till Adebahr, Faisal Al Balushi (58. Leon Purbs), Robin Günther, Noel Köhler, Benjamin Sarr, Kevin Franke, Harun Duran (70. Kai Sebastian Moore), Ben Kükendorf (94. Muthana Shanibari), Cedrick Kunz, Alexander Kamerer (95. Philipp Sauer), Florian Pszolla - Trainer: Mirco Roger
TSV Kirchrode: Fynn-Ronan Redmann, Patrick Bartkiewicz (58. Lev Zhuravlov), Abdul Wahid Orya (12. Paul Dietrich) (49. Osayande-Kevin Ekhator), Moatasem Abdulkader (60. Selwyn Obregon-Hemmerle), Finn Zeh, Marvin-Valentin Klein, Othman Saleh, Manuel Wagner, Fadel Rhedda Sawadogo, Paul-Luis Hilzendeger, Mirco Kraus - Trainer: Dominik Standke
Schiedsrichter: Aaron Sebastian Richter
Tore: 1:0 Faisal Al Balushi (7.), 2:0 Noel Köhler (50.), 2:1 Paul-Luis Hilzendeger (84.)