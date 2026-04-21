Burgdorf gewinnt knapp gegen Kirchrode

– Foto: Lorena Pietler

Der TSV Burgdorf setzte sich am Sonntag mit 2:1 gegen den TSV Kirchrode durch. Zwei Treffer zu Beginn und nach der Pause reichten, ehe es in der Schlussphase noch einmal eng wurde.

Der TSV Burgdorf hat sich am 27. Spieltag mit 2:1 gegen den TSV Kirchrode durchgesetzt und damit seinen Platz im Tabellenmittelfeld gefestigt. Gegen den Tabellen-15. legten die Gastgeber früh den Grundstein für den Erfolg.

Bereits in der 7. Minute brachte Faisal Al Balushi den TSV Burgdorf in Führung. Die Hausherren blieben in der Folge stabil und erhöhten kurz nach der Pause durch Noel Köhler auf 2:0 (50.).