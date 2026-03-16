Burgdorf feiert dramatischen Sieg in Unterzahl Florian Pszolla sorgt in der 90. Minute für den entscheidenden Treffer von red · Heute, 03:06 Uhr · 0 Leser

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Der TSV Burgdorf setzte sich am Sonntag mit 1:0 gegen TuS Davenstedt durch. Das späte Tor krönte eine starke Teamleistung, die auch eine lange Phase in Unterzahl meisterte.

Am Sonntagnachmittag empfing der TSV Burgdorf den TuS Davenstedt in der Bezirksliga 2 Hannover. Das Spiel verlief lange ausgeglichen, beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Co-Trainer Mirco Roger erklärte: „Die erste Halbzeit war eigentlich relativ ausgeglichen, vielleicht mit ein bisschen mehr Chancenvorteilen für uns. Die zweite Halbzeit ging dann los, ebenfalls ausgeglichen, mit ein, zwei guten Chancen auf jeder Seite.“ Nach einer gelb-roten Karte für Burgdorf verteidigten die Gastgeber eine halbe Stunde in Unterzahl. „Tatsächlich konnten wir mit der letzten Aktion das entscheidende Tor erzielen“, berichtete Roger und lobte die Leistung seines Teams.

Florian Pszolla erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer und brachte die Burgdorfer damit auf die Siegerstraße. „Ich bin sehr stolz auf die Spieler, gerade nach der roten Karte und der langen Phase in Unterzahl. Solche Spiele verliert man häufig, aber jeder hat sich reingehauen, jeder hat für den anderen gekämpft – eine sehr, sehr gute mannschaftliche Leistung. Dafür gebührt der Mannschaft großes Lob“, sagte Roger. Mit dem Erfolg verbessert sich Burgdorf auf den siebten Tabellenplatz, während Davenstedt auf Platz 14 bleibt. „Manchmal wird man am Ende auch belohnt, und was gibt es Schöneres, als einen Sieg in der 90. Minute? Das sind doch die schönsten Siege“, resümierte Roger abschließend.