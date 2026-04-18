Burgdorf empfängt Kirchrode

– Foto: Lorena Pietler

Der TSV Burgdorf trifft am Sonntag auf den TSV Kirchrode. Während die Gastgeber im Tabellenmittelfeld stehen, kämpfen die Gäste im unteren Bereich um wichtige Punkte.

Am 27. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover empfängt der TSV Burgdorf den TSV Kirchrode. Die Ausgangslage vor der Partie ist klar: Burgdorf geht als Tabellachter mit 33 Punkten in die Begegnung, während Kirchrode mit 17 Zählern auf Rang 15 steht.

Die Gastgeber mussten zuletzt eine 2:4-Niederlage beim TSV Stelingen hinnehmen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hielt Burgdorf lange mit, ehe sich der Tabellendritte nach der Pause durchsetzte.