Burgdorf empfängt formstarkes Bemerode

– Foto: Lorena Pietler

Der TSV Burgdorf trifft am Sonntag auf den TSV Bemerode. Beide Teams konnten zuletzt gewinnen und wollen ihren positiven Lauf fortsetzen.

Beide Mannschaften reisen mit einem Erfolgserlebnis an. Der TSV Burgdorf setzte sich am vergangenen Spieltag mit 3:1 gegen die Sportfreunde Anderten durch und verschaffte sich damit weiter Luft im Tabellenmittelfeld. Auch der TSV Bemerode gewann seine Partie und besiegte den SV 06 Lehrte mit 2:1.

Am 32. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfängt der TSV Burgdorf den TSV Bemerode. Die Gastgeber gehen mit 40 Punkten als Tabellenneunter in die Partie, während Bemerode mit 42 Zählern direkt davor auf Rang acht liegt.

Die Ausgangslage verspricht damit ein ausgeglichenes Duell zweier direkter Tabellennachbarn. Während Burgdorf mit einem Heimsieg an Bemerode vorbeiziehen könnte, wollen die Gäste ihren kleinen Vorsprung verteidigen und sich weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

Nach zuletzt positiven Ergebnissen bietet die Partie beiden Teams die Möglichkeit, ihre Saisonbilanz weiter zu stabilisieren.