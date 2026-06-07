Burgau bleibt ein schlechtes Pflaster für die SGBM

– Foto: Marina Karsten

(CST). Burgau bleibt für die Kicker der SG Bächingen/ Medlingen ein schlechtes Pflaster: Ein Jahr nach der bitteren Relegations-Niederlage gegen den TSV Ziemetshausen 2 und dem damit verbundenen Abstieg in die A-Klasse platzten die Aufstiegsträume der Mannen von Trainer Thomas Schiele gegen den Kreisklassen-Releganten SV Grün-Weiß Baiershofen an selber Stelle. Trotz einer engagierten Leistung unterlag man sehr unglücklich mit 0:1 (0:0) und muss eine weitere Saison in der A-Klasse verbleiben. Die „Angerdörfler“ sicherten sich in einer Partie auf überschaubarem Niveau mit dem etwas schmeichelhaften Sieg auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Kreisklasse.

Bei bestem Fußballwetter sorgten die Fanlager beider Teams vor fast 700 Fans in Burgau für ordentlich Stimmung auf den Rängen. Etwas unglücklich war allerdings seitens des Verbands die zeitgleiche Ansetzung eines weiteren Relegationsspiels im nur wenige Kilometer Luftlinie entfernten Rettenbach, was eine noch bessere Kulisse verhinderte. Dieser Umstand tat der guten und friedlichen Stimmung in Burgau vor immer noch sehr ordentlicher Kulisse aber letztlich keinen Abbruch.

Die erste Viertelstunde war geprägt von Nervosität auf beiden Seiten, ehe die SGBM das Zepter in die Hand nahm und die Partie bis zur Pause klar beherrschte, während die Grün-Weißen enttäuschten und kaum nennenswert in Erscheinung traten. Allerdings konnten die Blauweißen aus ihrer Überlegenheit und insbesondere zahlreichen Ecken kein Kapital schlagen und kamen ebenfalls nur zu wenigen Tormöglichkeiten. Die Beste hatte Thomas Bilz in der 14. Minute, als er von Alexander Nusser sehenswert mit der Hacke in Szene gesetzt wurde, das Tor von Benjamin Seidel aber knapp verfehlte. In der zweiten Halbzeit kamen die Baiershofener nach der Einwechslung zweier Routiniers besser in die Partie und agierten auf Augenhöhe. Torchancen blieben aber trotzdem auf beiden Seiten Mangelware. Als sich in der Schlussphase beide Fanlager schon fast auf eine Verlängerung einstellten, kippte das Spiel doch noch zu Ungunsten der SGBM. Zunächst kreuzte Yannik Riß nach einem Fehlschlag von Abwehrchef Ahmad Kaedi im Mittelfeld als letzter Mann etwas unglücklich den Laufweg eines Baiershofener Stürmers, brachte diesen zu Fall und wurde von Schiedsrichter Moritz Osterried mit „Rot“ des Feldes verwiesen (80.). Kaedi verletzte sich bei dieser Aktion und musste das Spielfeld kurz darauf verlassen. In Überzahl gelang den Grün-Weißen dann gegen die umformierte SGBM-Abwehr in der 86. Spielminute das „Tor des Tages“ zum Klassenerhalt, als Spielführer Gabriel Streil im Mittelfeld Fahrt aufnahm und das Leder aus rund 20 Meters sehenswert zum 1:0 unter die Latte nagelte. Die SGBM warf zwar nochmals alles nach vorne, musste sich am Schluss aber gegen einen keineswegs besseren Gegner unglücklich geschlagen geben.