Burgaltendorf III patzt als einziger im Aufstiegsrennen

Der Tabellenführer Bader SV II gab sich keine Blöße bei den abstiegsbedrohten Sportfreunde Altenessen II. Schon nach 32 Minuten stand es 4:0 für den Favoriten. In der zweiten Hälfte ging es der SV etwas lockerer an und so gewann der Liga-Primus mit 5:0 bei den Sportfreunden aus Altenessen. Mohammed Bennaman glänzte mit einem Hattrick.

Auch der erste Verfolger Teutonia Überruhr II siegte souverän - der Tabellenzweite besiegte TGD Essen-West III mit 3:0 und bleibt somit weiterhin auf einem Aufstiegsrang. Nach einer 1:0-Halbzeitführung legte die Teutonia nach der Pause zwei weitere Treffer nach und ließ somit keine Zweifel zu.