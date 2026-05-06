 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Burg will Restzweifel wegwischen

Teaser VL MITTE: +++ In Limburg will der SSC Burg bezüglich Klassenerhalt alles klar machen. Der Aufsteiger befindet sich aber trotz Abstiegsgefahr in guter Form +++

von Redaktion · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
Jubelt der SSC Burg Mittwoch auch in Limburg, sollte der Klassenerhalt in trockenen Tüchern sein. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch
Jubelt der SSC Burg Mittwoch auch in Limburg, sollte der Klassenerhalt in trockenen Tüchern sein. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

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Herborn. Nach einem spielfreien Feiertagswochenende geht es für den SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga Mitte wieder zur Sache. Bereits am Mittwochabend (19 Uhr) steht das Team von Trainer Steffen Hardt wieder auf dem Platz und gastiert beim akut abstiegsbedrohten VfR Limburg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.