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Ligavorschau
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Burg will Restzweifel wegwischen
Teaser VL MITTE: +++ In Limburg will der SSC Burg bezüglich Klassenerhalt alles klar machen. Der Aufsteiger befindet sich aber trotz Abstiegsgefahr in guter Form +++
Herborn. Nach einem spielfreien Feiertagswochenende geht es für den SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga Mitte wieder zur Sache. Bereits am Mittwochabend (19 Uhr) steht das Team von Trainer Steffen Hardt wieder auf dem Platz und gastiert beim akut abstiegsbedrohten VfR Limburg.