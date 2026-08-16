 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Burg verliert Spektakel wegen zehn Minuten Tiefschlaf

Teaser VL MITTE: +++ Im Verbandsliga-Duell zeigt der SSC Juno Burg eine engagierte Leistung gegen SV Zeilsheim, verliert jedoch knapp. Coach Hardt hadert mit einer kurzen Phase der Unordnung +++

von Redaktion · Heute, 19:51 Uhr · 0 Leser
Die zwei Treffer von Maximilian Metz (l., hier gegen Steinbachs Oguzhan Aysel) reichten dem SSC Burg nicht für einen Punktgewinn. (Archivfoto) © Björn Franz
Die zwei Treffer von Maximilian Metz (l., hier gegen Steinbachs Oguzhan Aysel) reichten dem SSC Burg nicht für einen Punktgewinn. (Archivfoto) © Björn Franz

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HERBORN-BURG. Sonne pur, Tore satt und wieder ein Spektakel! Nach dem Acht-Tore-Festival (4:4) beim SC Waldgirmes lieferte sich der SSC Juno Burg in der Fußball-Verbandsliga Mitte auch mit dem hochgehandelten SV Zeilsheim einen offenen Schlagabtausch. Am Ende stand ein 4:3-Sieg für die Gäste.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.