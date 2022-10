Biebrichs Kapitän und Torjäger Orkun Zer hat 165 Tore in 190 Verbandsligaspielen erzielt. (©René Vigneron)

Burg muss auf 165-Tore-Mann achten Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga hat der SSC Burg den FV Biebrich am Sonntag zu Gast. Die Wiesbadener kommen mit einem Stürmer mit "eingebauter" Torgarantie +++

DILLENBURG - Der SSC Burg erwartet am Sonntag auf dem Rasenplatz in Burg mit dem FV Biebrich den Tabellenneunten der Fußball-Verbandsliga Mitte. SSC Burg - FV Biebrich (beide So., 14 Uhr): Zuletzt bewahrheitete sich eine alte Fußballerweisheit: Wer oben steht, hat am Ende auch das nötige Glück. 1:1 spielte Burg beim Vierten SC Waldgirmes II, der späte Gegentreffer verhinderte den herbeigesehnten SSC-Dreier im Abstiegskampf.