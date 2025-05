Burg - Heuchelheim: Nach dem Spiel wird gemeinsam gefeiert

Herborn. Der SSC Burg hat den Verbandsliga-Aufstieg seit vergangenem Wochenende sicher – doch so richtig satt ist die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt noch nicht. Denn vor den beiden letzten Spieltagen in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg ist sogar der Meistertitel greifbar - am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen Tabellenführer TSF Heuchelheim.