Burg fordert den makellosen Spitzenreiter

– Foto: Nicole Seidl

Besser hätte der Saisonstart für den TSV Buchholz kaum verlaufen können. Drei Spiele, neun Punkte und ein Torverhältnis von 9:1 – die Mannschaft von Trainer Morris Hoppe hat sich früh an die Spitze der Kreisliga Westküste West gesetzt. Am Samstag um 16 Uhr wartet nun ein Derby, das auf dem Papier klare Rollen verteilt: Der FC Burg reist als Tabellenzehnter zum noch makellosen Spitzenreiter.

Dort brachte Nico Bonkaß die Buchholzer bereits in der zwölften Minute in Führung. Nach der Pause legten Luca Hahn in der 55. und Wieland Haß in der 61. Minute nach. Damit blieb der TSV zum zweiten Mal hintereinander ohne Gegentor.

Buchholz hat bislang nicht nur gewonnen, sondern seine Leistungen zuletzt immer weiter stabilisiert. Nach dem 2:1 zum Auftakt beim SV Blau-Weiß Wesselburen folgte ein deutliches 4:0 gegen die SG Steinburg Nord. Am vergangenen Wochenende setzte der Tabellenführer seine Serie mit einem 3:0 beim SV Merkur Hademarschen fort.

Die bisherigen Zahlen unterstreichen, warum Mucha den Gastgeber als einen der großen Titelkandidaten einschätzt. „Es ist uns klar, dass wir der ganz klare Underdog sind“, betont der Burger Coach. Buchholz zähle für ihn in dieser Saison „zu den größten Favoriten der Liga“ und gehe entsprechend auch am Samstag als Favorit ins Derby.

Mucha setzt auf Entwicklung statt Tabellenlage

Beim FC Burg verliefen die ersten Wochen deutlich turbulenter. Nach dem späten 3:2 zum Saisonauftakt gegen den TSV Gutheil Lütjenwestedt folgte der Trainerwechsel. Mucha übernahm die Mannschaft – sein Debüt an der Seitenlinie endete anschließend mit einem 1:4 gegen die SG Nordholm, die in den Spieldaten weiterhin unter TSV Nordhastedt geführt wird.

Dabei war das Ergebnis deutlicher, als es sich für die Burger nach dem Spiel anfühlte. Der FC hatte durchaus Möglichkeiten, zeigte sich vor dem gegnerischen Tor aber nicht kaltschnäuzig genug. Lennart Thor Hammer hatte kurz vor der Pause auf 1:2 verkürzt, nach dem Seitenwechsel zog Nordholm jedoch davon.

Genau dort setzte Mucha in den vergangenen Tagen an. Der neue Trainer hatte diesmal erstmals eine komplette Trainingswoche zur Verfügung. „Wir konnten uns besser kennenlernen, als Mannschaft einen Tick weiter zusammenwachsen und das ein oder andere ausprobieren“, bilanziert er.

Für den Coach ist das Derby ohnehin mehr als eine gewöhnliche Ligapartie. „Ein Derby gegen Buchholz ist immer etwas ganz Besonderes für mich, aber auch für den ganzen Verein und die Spieler des FC Burg“, hebt Mucha hervor.

Seine Mannschaft will dabei trotz der klaren Außenseiterrolle nicht nur reagieren. Mucha kündigt an, dass der FC alles daransetzen werde, das Spiel erfolgreich zu gestalten und die zahlreich erwarteten Burger Anhänger mit dem eigenen Fußball zu begeistern.

Für einen zusätzlichen Schuss Derby-Rhetorik sorgt der Trainer ebenfalls. Augenzwinkernd kündigt Mucha das Aufeinandertreffen des aus seiner Sicht „zweitbesten Spielers der Liga“ aus Buchholz mit dem „besten Spieler der Liga“ aus Burg an. Namen nennt er dabei nicht – die kleine Spitze dürfte aber zusätzlich für Gesprächsstoff sorgen.

Entscheidender ist für den FC ohnehin die Entwicklung der Mannschaft. Nach dem großen personellen Umbruch und dem frühen Trainerwechsel befindet sich Burg noch in einer Findungsphase. Mucha sieht dennoch Fortschritte: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns, wir sind aber auf dem richtigen Pfad.“

Buchholz ist diesen Weg in der neuen Saison bereits ein gutes Stück weiter gegangen. Neun Punkte aus drei Spielen und zuletzt zwei Zu-null-Siege machen den TSV zum klaren Favoriten. Doch gerade die Derbykonstellation gibt den Gästen Hoffnung, dass die Tabellenlage am Samstag nicht allein über den Ausgang entscheidet.

Mucha wünscht sich deshalb vor allem eines: „Ich hoffe, das wird ein spannendes Spiel. Ich hoffe, das wird dabei ein faires Spiel.“ Sollte sein Team dem Spitzenreiter tatsächlich die ersten Punkte abnehmen, wäre das zugleich der bislang deutlichste Beleg dafür, dass der eingeschlagene Weg stimmt.

Spieldaten: TSV Buchholz – FC Burg, Samstag, 22. August 2026, 16 Uhr, 4. Spieltag der Kreisliga Westküste West, Solar Direct Arena.