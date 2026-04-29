Burak Yildirim wird Spielertrainer bei Fortuna II

Nach 14 Jahren kehrt Burak Yildirim (rechts) zur Fortuna Regensburg zurück. – Foto: Felix Schmautz

Die Verantwortlichen des SVF begrüßen diese Trainer-Verpflichtung. Jürgen Schützenmeier aus der sportlichen Leitung hatte den Erstkontakt zu Yildirim hergestellt. Der Funktionär erklärt: „Wir wollen das Niveau in der zweiten Mannschaft ein wenig anheben. Zudem möchten wir viel mit jungen Spielern arbeiten. Um unsere Ziele verwirklich zu können, waren wir auf der Suche nach einem jungen Spielertrainer. Burak passt perfekt in das Profil, zumal er als ehemaliger Fortuna-Spieler den Verein kennt. Das Konzept, das er uns vorgestellt hat, hat uns beeindruckt und überzeugt.“ Gleichzeitig möchte es Schützenmeier nicht verpassen, dem scheidenden Oliver Peinl „für sein großes Engagement in dieser Saison“ zu danken.



Erste Trainererfahrungen sammelte Burak Yildirim, ehemaliger Bezirksligaspieler des SV Donaustauf und des SV Donaustauf, in verschiedenen Nachwuchsmannschaften. Unter anderem war er im NLZ des SSV Jahn aktiv. Seit der Vorsaison zeichnet er beim Kreisligisten SV Donaustauf als spielender Co-Trainer verantwortlich. Bald wird Yildirim, der im Besitz der B-Lizenz ist, erstmals als hauptverantwortlicher Chefcoach fungieren. Auf die neue Aufgabe beim SV Fortuna freut er sich schon: „Beim Erstgespräch haben mir die Verantwortlichen das Projekt näher gebracht, durch die U19-Kooperation mit Jahn Regensburg Futsal Spielertalente in den Herrenbereich zu führen, sie weiterzuentwickeln und ihnen den nächsten Schritt zu ermöglichen. Das hörte sich sofort interessant an. Junge Spieler zu entwickeln, um sie in den Herrenbereich zu integrieren, ist für mich spannend und reizvoll. Ich freue mich auf die neue Aufgabe – auch als Chefcoach. Das ist für mich persönlich der nächste Schritt, den ich gehen wollte.“ Der Abschied vom SV Donaustauf fällt Yildirim nicht leicht: „Insgesamt dreieinhalb Jahre habe ich hier gespielt, mit einem genialen Trainerteam zusammengearbeitet. In den letzten zwei Jahren haben wir sehr intensiv gearbeitet und es hat sehr viel Spaß gemacht. Hier habe ich mich sehr wohl gefühlt. Der SVD wird immer eine gute Adresse bleiben, ich wünsche dem Verein alles Gute.“



