Burak Pala verlässt Borussia Neuenhaus II am Saisonende Übungsleiter sucht neue Herausforderung

Aufstiegstrainer Burak Pala verabschiedet sich nach 4 Jahren bei der Zweiten der Borussia nach dieser Saison. Der Coach mit B+ Lizenz sucht eine neue Herausforderung.

In den 4 Jahren lief der Start erstmal schwer. Die erste Saison musste in der Winterpause wegen Corona abgebrochen werden. Das Team lag dort auf Platz 7. Die 2. Saison lief wesentlich besser: mit 7 Siegen aus 7 Spielen stand die Borussia auf Platz 1 der Tabelle, ehe auch diese Saison wegen Corona abgebrochen werden musste. Doch diesmal gab es (in Gegensatz zum Jahr zuvor) keine Auf – und Absteiger. Doch der Aufstieg verzögerte sich lediglich um ein Jahr. Die letzte Saison konnte komplett durchgespielt werden und Borussia Neuenhaus 2 wurde souverän Meister der 2.Kreisklasse. Auch diese Saison spiel die Borussia eine gute Partie. In der 1. Kreisklasse belegt der Aufsteiger Platz 5 mit nur 2 Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Und auch im Kreispokal setzte die Mannschaft von Pala ein Zeichen: erst im Viertelfinale scheiterte man an Union Emlichheim aus der Kreisliga.

Hier die offizielle Pressemitteilung von Borussia Neuenhaus: