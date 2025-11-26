BURAK PALA GEHT! TWIST VERLIERT DEN AUFSTIEGSTRAINER!

FuPa macht den Amateurfußball sichtbar!

Grenzland Twist informiert: Trainer Burak Pala beendet seine Trainertätigkeit zum Saisonende.

In einem Gespräch in der Winterpause hat man sich im gegenseitigen Einvernehmen verständigt, nach der Saison 2025/2026 die Zusammenarbeit zu beenden. Dazu der Sportvorstand: „Wir hatten intensive 2,5 Jahre mit Burak. Wir haben ihm viel zu verdanken. Unser Herrenbereich musste neu aufgebaut werden,

was wir zusammen mit großem Einsatz und gebündelten Kräften geschafft haben. In unserem Gespräch sind wir gemeinsam zur Entscheidung gekommen die Zusammenarbeit zu beenden, um der Mannschaft neue Impulse zu geben. Burak selbst sucht für die Saison 2026/2027 eine neue Herausforderung im Trainerbereich. Beide Seiten sind sich einig, dass wir nach der Winterpause noch alles versuchen werden, um unsere Ziele für diese Saison zu erreichen.“ Burak Pala ist in der letzten Saison mit uns in die Emslandliga aufgestiegen. Dort kämpfen wir aktuell um den Klassenerhalt. Im Pokal ist bereits der Sprung ins Halbfinale geschafft.

Aufstieg 24/25 in die Emslandliga