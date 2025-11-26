BURAK PALA GEHT! TWIST VERLIERT DEN AUFSTIEGSTRAINER!

Grenzland Twist informiert: Trainer Burak Pala beendet seine Trainertätigkeit zum Saisonende.
In einem Gespräch in der Winterpause hat man sich im gegenseitigen Einvernehmen verständigt, nach der Saison 2025/2026 die Zusammenarbeit zu beenden.
Dazu der Sportvorstand: „Wir hatten intensive 2,5 Jahre mit Burak. Wir haben ihm viel zu verdanken. Unser Herrenbereich musste neu aufgebaut werden,
was wir zusammen mit großem Einsatz und gebündelten Kräften geschafft haben. In unserem Gespräch sind wir gemeinsam zur Entscheidung gekommen die Zusammenarbeit zu beenden, um der Mannschaft neue Impulse zu geben. Burak selbst sucht für die Saison 2026/2027 eine neue Herausforderung im Trainerbereich. Beide Seiten sind sich einig, dass wir nach der Winterpause noch alles versuchen werden, um unsere Ziele für diese Saison zu erreichen.“
Burak Pala ist in der letzten Saison mit uns in die Emslandliga aufgestiegen. Dort kämpfen wir aktuell um den Klassenerhalt. Im Pokal ist bereits der Sprung ins Halbfinale geschafft.
Der Sportvorstand weiter zum Thema: „Wir setzen uns nun in Ruhe zusammen und sind davon überzeugt eine gute Lösung zur neuen Saison präsentieren zu können. Bereits jetzt möchten wir uns bei Burak für die 2,5 Jahre im Verein bedanken und sichern ihm unsere volle Rückendeckung bis zum Saisonende zu.“
____________________
Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt?
Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.
Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login