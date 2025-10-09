Burak Asik: "Wir laden die Gegner durch individuelle Fehler ein"

Der FC Steinen-Höllstein leidet in der Kreisliga A, Staffel West, derzeit unter einer veritablen Ergebniskrise. Viermal in Folge ging die Mannschaft ohne Punkte vom Platz. Dabei waren die Leistungen durchaus ansprechend, wie Trainer Burak Asik im Kreisligatipp betont.

BZ: Herr Asik, der FC Steinen-Höllstein hatte in den vergangenen Jahren eine positive Bilanz gegen den FC Hausen. Wie schätzen Sie den Gegner ein, was ist die größte Gefahr für Ihr Team?

Hausen kennen wir schon lange. Es ist eine eingespielte Mannschaft, die schon seit Jahren zusammen ist. Sie verfügen über spielerisch gute Einzelspieler, aber als Mannschaft überzeugen sie mit ihrer kämpferischen Stärke. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.