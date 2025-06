Burak Asik hofft zum Saisonfinale auf die Unterstützung der Zuschauer

Burak Asik, der Trainer des FC Steinen-Höllstein, will sich auf keine Rechenspiele einlassen. Am letzten Spieltag der Kreisliga A, Staffel West, ist die Aufgabe einfach formuliert: Einen Sieg über Stetten II einfahren und in der Tabelle am Aufsteiger vorbeiziehen – und der Klassenerhalt wäre perfekt. Burak Asik nimmt die Begegnungen des 30. Spieltags unter die Lupe.