Buntes Ende - leere Hände

Wenn selbst die fairsten Sportsmänner wie Kai Licht es am Ende nicht mehr vermeiden können ihre Meinung zu sagen, dann muss es schon sehr weit gekommen sein. Platten hätte sicherlich zumindest einen Punkt verdient gehabt, doch zum Fazit kommen wir am Ende.

In der Anfangsphase waren die Gastgeber jedoch deutlich besser im Spiel und kamen durch einen Distanzschuss (11. Minute) der gut von Dietrich gehalten wurde und einen Konter über Garofolo (15.) der vorbei ging zu ersten Chancen. 16. Minute, Niersbach mit einer Eckballvariante, der Ball wird abgelegt und Döhr verwandelt unten rechts. Plattens erste Chance in der 19. Minute nach einem Eckball, Licht köpft am zweiten Pfosten knapp vorbei. Doch auch Dietrich konnte sich nochmals im 1 gegen 1 gegen Döhr behaupten (21.). Platten bekam die Partie ab der Mitte der Halbzeit deutlich besser in den Griff. Güth scheiterte mit einem Freistoß an Torwart Becker, der auch den Nachschuss von Störtz parieren konnte. Der nächste Versuch von Güth ging knapp am Pfosten vorbei. Dann die 29. Minute. Güth mit dem langen Ball auf den rechten Flügel zu Störtz, der sieht am langen Pfosten den freien Neumann Morbach und spielt einen überragenden Diagonalball. JNM bleibt cool und verwandelt zum Ausgleich.