Buntes Ende - leere Hände

Wenn selbst die fairsten Sportsmänner wie Kai Licht es am Ende nicht mehr vermeiden können ihre Meinung zu sagen, dann muss es schon sehr weit gekommen sein. Platten hätte sicherlich zumindest einen Punkt verdient gehabt, doch zum Fazit kommen wir am Ende.
In der Anfangsphase waren die Gastgeber jedoch deutlich besser im Spiel und kamen durch einen Distanzschuss (11. Minute) der gut von Dietrich gehalten wurde und einen Konter über Garofolo (15.) der vorbei ging zu ersten Chancen. 16. Minute, Niersbach mit einer Eckballvariante, der Ball wird abgelegt und Döhr verwandelt unten rechts. Plattens erste Chance in der 19. Minute nach einem Eckball, Licht köpft am zweiten Pfosten knapp vorbei. Doch auch Dietrich konnte sich nochmals im 1 gegen 1 gegen Döhr behaupten (21.). Platten bekam die Partie ab der Mitte der Halbzeit deutlich besser in den Griff. Güth scheiterte mit einem Freistoß an Torwart Becker, der auch den Nachschuss von Störtz parieren konnte. Der nächste Versuch von Güth ging knapp am Pfosten vorbei. Dann die 29. Minute. Güth mit dem langen Ball auf den rechten Flügel zu Störtz, der sieht am langen Pfosten den freien Neumann Morbach und spielt einen überragenden Diagonalball. JNM bleibt cool und verwandelt zum Ausgleich.
In der zeiten Hälfte gehörten die ersten Chancen Platten, doch Güth scheiterte gleich zwei mal an Torwart Becker (51. und 57.). Nach 64 Minuten, Freistoß für die Gastgeber aus dem Halbfeld. Döhr visiert den langen Winkel an und der Ball passt perfekt. Wieder Rückstand für den TuS. 73, Minute, nochmal Chance für die SG, doch ein Abschluss aus 72 Metern wird vollgas über das Tor gejagt. Platten versuchte nochmal eine Schippe drauf zu legen, Dribbling Güth und der Abschluss wird gerade noch geblockt (73.). Distanzschüsse von Görgen (83.) und Rozhko (87.) wurden von Torwart Becker entschärft. Am Ende folgte dann noch die schon angesprochene gelb-rote Karte für Kai Licht wegen seiner Meinungsäußerung hinsichtlich der unterschiedlichen Auslegung der ein oder anderen Entscheidung. So blieb es beim 2:1 für Heckenland.
Ungeachtet der strittigen Entscheidungen muss man bilanzieren, dass uns heute wieder zwei dumme Gegentore um Punkte gebracht haben. Der Einsatz hat gestimmt. Vielleicht fehlte etwas das Tempo in den Offensivaktionen. Die trotz Regen mitgereisten Plattener Fans belohnten die Mannschaft in jedem Fall mit dem verdienten Applaus. Danke für die Unterstützung. Kommenden Sonntag geht es zu gewohnter Zeit auf Elsenborn gegen den FSV Salmrohr II.