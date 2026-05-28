Bunter Mix: Die Elf des Jahres der KLA Waldeck Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marius Lahme

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Yannic Schulze vom TSV Berndorf. Der Schlussmann wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. In der KLA Waldeck kam Schulze auf 20 Einsätze. Die Dreierkette bilden Jan Niklas Albers vom SC Willingen II, Fabio Fackiner vom TSV Vöhl und Philipp Baier von TuSpo Mengeringhausen II. Albers wurde siebenmal nominiert und steuerte als Abwehrspieler starke zehn Tore sowie sieben Assists bei. Fackiner kam auf sechs Nominierungen sowie ein Tor und zehn Assists, Baier wurde fünfmal berücksichtigt und verbuchte ein Tor und eine Vorlage.

Im Mittelfeld führt Johannes Müller von der SG Lelbach/Rhena die Auswahl an. Der Mittelfeldspieler wurde siebenmal in die Elf der Woche gewählt und sammelte zehn Tore sowie zehn Assists. Neben ihm steht Catanzo Scornavacca Maycol vom TuS Bad Arolsen, der sechsmal nominiert wurde und mit 17 Treffern sowie einer Vorlage auch offensiv herausstach. Komplettiert wird die Reihe von Mathias Westmeier vom TSV Berndorf, der fünfmal in der Elf der Woche stand und acht Tore sowie drei Assists vorweisen kann, sowie Bastian Koch von der SG Lelbach/Rhena mit fünf Nominierungen, drei Toren und drei Assists. Im Angriff steht Patryk Mrosek vom TSV Berndorf. Der Offensivspieler wurde siebenmal nominiert und erzielte 16 Tore bei fünf Assists. Neben ihm stehen Leon Baraniak von der SG Lelbach/Rhena, der sechsmal in der Elf der Woche vertreten war und acht Tore sowie neun Vorlagen beisteuerte, sowie Jan-Hendrik Keindl vom SC Willingen II. Der Spielertrainer sammelte sechs Nominierungen und lieferte mit 20 Treffern und zwölf Assists die stärksten Scorerwerte dieser Elf.