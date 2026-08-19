Bunstruth entscheidet wildes Torfestival für sich

Von Beginn an war Bunstruth die griffigere Mannschaft. Nach neun Minuten brachte Carl Wiesemann Romeo Ciprian Spetcu im Strafraum zu Fall, der Gefoulte verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 0:1. Dass sich daraus jedoch kein ruhiger Spielverlauf entwickeln würde, zeigte sich wenig später: Lukas Baumann nahm sich aus rund 30 Metern ein Herz und jagte den Ball sehenswert zum 1:1 in den rechten Winkel (17.).

Den Unterschied machte in dieser Phase die größere Konsequenz der Gäste. Spetcu hob den Ball in der 23. Minute auf Kevin Lichtl, der zum 2:3 vollendete. Zuvor hatte Nicoara bereits die Latte getroffen, wenig später verhinderte Helmetag gegen Lichtl einen weiteren Gegentreffer und Spetcu setzte einen Freistoß ebenfalls ans Aluminium. Der vierte Treffer war deshalb nur eine Frage der Zeit: Lichtl traf in der 37. Minute aus rund 20 Metern ins linke Eck. Drei Minuten später legte er für Marian Hörter auf, der volley zum 2:5 einschob.

Kaum war der Jubel der Gastgeber verklungen, schlug Bunstruth zurück. Lucas Altmann setzte Voicu Nicoara in Szene, der Mika Helmetag mit einem Lupfer zum 1:2 überwand (18.). Doch auch Edertal antwortete prompt: Maximilian Busse setzte sich mit einem starken Solo durch und stellte nur zwei Minuten später auf 2:2. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier – sehr zur Freude der Zuschauer, weniger zur Freude der Defensivreihen.

Spetcu nimmt Edertal die letzte Hoffnung

Mit dem Drei-Tore-Rückstand zur Pause war die Aufgabe für die Eintracht bereits gewaltig. Trainer Heiko Blümer reagierte mit zwei Wechseln, doch auch nach Wiederbeginn blieb Bunstruth die gefährlichere Mannschaft. In der 53. Minute nutzte Spetcu einen Ballverlust der Gastgeber und überwand Helmetag gefühlvoll per Lupfer zum 2:6. Spätestens damit war die Partie entschieden.

Edertal gab sich dennoch nicht auf und kam in der 70. Minute noch einmal zu einem Erfolgserlebnis. Baumann lief allein auf das Gästetor zu und schob souverän zu seinem zweiten Treffer des Tages ein. Mehr als Ergebniskosmetik war das jedoch nicht. Sechs Minuten später stellte Bunstruth den alten Abstand wieder her: Kevin Röhling ließ zunächst noch eine Großchance vor dem leeren Tor liegen, machte seinen Fehler aber unmittelbar darauf wett und vollendete nach Vorarbeit von Spetcu zum 3:7.

Bunstruth setzt sich verdient ab

In der Schlussphase erschwerten starker Regen und zunehmende Dunkelheit die Bedingungen zusätzlich, am Ausgang der Begegnung änderte sich jedoch nichts mehr. Bunstruth brachte den deutlichen Vorsprung ungefährdet über die Zeit und durfte nach einem offensiv überzeugenden Auftritt einen verdienten Auswärtssieg feiern.

Für die Gäste dürfte der Erfolg nach dem schwierigen Saisonstart ein wichtiger Befreiungsschlag sein. Besonders Spetcu und Lichtl prägten eine Offensive, die Edertal immer wieder vor große Probleme stellte. Die Eintracht zeigte zwar Moral und erzielte selbst drei Treffer, offenbarte defensiv jedoch zu viele Lücken. Nach vier Spielen ohne Punkt wird die Lage für das Team von Heiko Blümer damit früh in der Saison zunehmend unangenehm.