Bunnen will in Ahlerstedt zurück in die Spur finden

Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen will DJK-SV Bunnen am Sonntag beim SV Ahlerstedt/Ottendorf wieder punkten. Trainer Sascha Anneken setzt dabei auf eine veränderte Einstellung und kann personell aus dem Vollen schöpfen.

Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim SV Ahlerstedt/Ottendorf steht DJK-SV Bunnen unter Zugzwang. Nach zwei Niederlagen in Folge und dem Abrutschen auf Platz sieben der Frauen-Oberliga Niedersachsen West fordert Trainer Sascha Anneken eine klare Leistungssteigerung: „Ziel ist es auf alle Fälle, mit einer anderen Grundeinstellung ins Spiel gegen Ahlerstedt zu starten, wie es in den letzten beiden war. Nach den nicht so guten Leistungen ist es jetzt einfach wieder an der Zeit, in die Spur zu finden, die Leistungen abzurufen, die auch im Team steckt, und Punkte zu holen.“

Bunnen hat nach sechs Spielen sieben Punkte auf dem Konto, Ahlerstedt steht mit fünf Zählern zwei Plätze dahinter. Trotz des knappen Abstands in der Tabelle will Anneken keine Zweifel aufkommen lassen, dass seine Mannschaft mehr Potenzial hat, als die letzten Ergebnisse zeigen. „Personell können wir aus dem Vollen schöpfen und werden aus 24 Spielerinnen eine Mannschaft zusammenstellen, die bereit ist, alles in die Waagschale zu schmeißen, um erfolgreich zu sein“, betont der Coach. „Personelle Veränderungen sind also nicht ausgeschlossen.“

Für Bunnen wird es vor allem darum gehen, wieder die defensive Stabilität und das Selbstvertrauen der ersten Spieltage zu finden. Ahlerstedt hat zuletzt ebenfalls mit Formschwankungen zu kämpfen gehabt und könnte mit einem Sieg an Bunnen vorbeiziehen. Beide Teams haben also einiges zu verlieren – und noch mehr zu gewinnen.