Bunnen will gegen Schlusslicht Scharmbeckstotel nachlegen

– Foto: Cedric Siefker

Nach dem wichtigen Erfolg gegen Delmenhorst peilt der DJK-SV Bunnen am Sonntag den nächsten Dreier an. Gegner ist der ATSV Scharmbeckstotel, der weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Während Bunnen-Trainer Sascha Anneken vom „gelungenen Rückrundenstart“ spricht, fordert ATSV-Coach Axel Wilckens von seiner Mannschaft vor allem mehr Offensivdrang – ohne die Defensive zu vernachlässigen.

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West steht am Sonntag ein Duell mit klarer Rollenverteilung an: Der Tabellenfünfte DJK-SV Bunnen tritt beim Schlusslicht ATSV Scharmbeckstotel an. Doch während die Gäste mit Rückenwind anreisen, will der ATSV endlich den Bock umstoßen und den ersten Sieg der Saison einfahren.



Morgen, 14:00 Uhr ATSV Scharmbeckstotel ATSV Schasto DJK-SV Bunnen DJK Bunnen 14:00 PUSH

„Gegen Bunnen hatten wir im Hinspiel knapp verloren“, erinnert sich ATSV-Trainer Axel Wilckens. „Im Spiel am Sonntag wollen wir versuchen, offensiv aktiver zu sein, ohne die Defensive zu vernachlässigen.“ Der Coach weiß um die Schwere der Aufgabe, hofft aber auf eine kämpferisch starke Vorstellung seines Teams. Allerdings muss er wohl bis kurz vor Anpfiff improvisieren: „Im Kader gibt es noch ein paar Fragezeichen durch angeschlagene Spielerinnen. Da werden wir erst kurzfristig Klarheit haben.“ Auf der Gegenseite herrscht nach dem 2:0-Heimsieg gegen TV Jahn Delmenhorst spürbarer Aufschwung. Bunnen-Trainer Sascha Anneken sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: „Nach dem für uns wirklich wichtigen und verdienten Sieg am letzten Sonntag gegen Delmenhorst wollen wir jetzt unbedingt gegen Scharmbeckstotel nachlegen, um den Start in die Rückrunde wirklich gelungen zu nennen.“