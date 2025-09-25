Bunnen will gegen Büppel nachlegen

Am kommenden Sonntag (28. September) trifft der DJK-SV Bunnen in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf TuS Büppel. Bunnen liegt derzeit mit acht Punkten auf Rang sieben, während Büppel mit elf Punkten als Tabellensechster anreist. Beide Teams wollen im Mittelfeld weiter Boden gutmachen.

Büppel-Trainer Moritz König erwartet ein intensives Spiel und setzt auf die spielerische Qualität seiner Mannschaft: „Wir erwarten Bunnen defensiv stark mit ihren Stärken im Umschaltspiel. Das wird intensiv, aber wir wollen bei unserem Weg bleiben und immer spielerische Lösungen finden.“ Mit drei Siegen aus sieben Spielen und einer stabilen Defensive will Büppel auswärts seine Position festigen.

Auch Bunnen-Trainer Sascha Anneken gibt sich kämpferisch, trotz personeller Probleme: „Wir hoffen, den Aufwärtstrend vom letzten Wochenende zu bestätigen und auch gegen Büppel etwas Zählbares in Bunnen zu behalten, auch wenn wir wissen, dass das gegen einen starken Gegner garantiert nicht einfach wird. Nichtsdestotrotz wollen wir uns auf das konzentrieren, was wir können, und werden uns nicht verstecken. Personell haben wir einige verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle, aber keine Sorgen, die adäquat zu ersetzen.“