Bunnen vor schwerer Auswärtsaufgabe in Gretesch

Am Sonntag trifft der Sechstplatzierte DJK-SV Bunnen (7 Punkte) auswärts auf die ungeschlagene SG TSG Gretesch / Osnabrücker SC (10 Punkte). Der Spitzenreiter will seine Serie ausbauen, Bunnen den Favoriten zumindest ärgern.

Die SG TSG Gretesch / Osnabrücker SC führt die Oberliga nach vier Spieltagen mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 10:2 an. Das Team von Trainer Johannes Müller blieb bislang ungeschlagen und besiegte unter anderem TuS Büppel klar mit 4:1. Der kommende Gegner DJK-SV Bunnen hat nach dem 2:2 gegen Jesteburg-Bendestorf ebenfalls sieben Punkte, liegt mit einem Torverhältnis von 6:8 jedoch auf Rang sechs.

Trainer Sascha Anneken schätzt die Ausgangslage nüchtern ein: „Zum Spiel am Wochenende gibt’s ja nicht so viel zu sagen. Wir fahren als klarer Underdog zum aktuell ungeschlagenen Tabellenführer. Aber natürlich fahren wir nicht nur nach Gretesch, um die Punkte da einfach kampflos abzugeben, die Rollen sind trotzdem klar verteilt und wir werden mit unseren Möglichkeiten versuchen, sie wenigstens ein bisschen zu ärgern.“

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Personalsituation. „Kadertechnisch haben wir leider ein paar Ausfälle zu verzeichnen und müssen den Freitag und das Abschlusstraining abwarten, wer uns dann am Sonntag wirklich zur Verfügung steht“, so Anneken.