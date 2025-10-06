Bunnen und Meppen dank früher Tore im Achtelfinale

Im Niedersachsenpokal der Frauen haben sich mit der DJK-SV Bunnen und der U 20 des SV Meppen zwei weitere Mannschaften das Ticket für das Achtelfinale gesichert. Bereits am gestrigen Donnerstagabend standen sich die beiden Oberligisten aus Bunnen und Limmer gegenüber. Die Gäste aus Hannover gerieten dabei bereits nach zwei Minuten durch einen Treffer von Marie Moorkamp in Rückstand. Die 26-jährige Stürmerin war es auch, die Mitte des ersten Durchgangs mit ihrem zweiten Treffer die Führung für die Heimmannschaft ausbauen konnte (28.).

Limmer, immerhin zwischen 2014 und 2019 Regionalligist, tat sich in der Folge schwer, das Ergebnis zu korrigieren und musste keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff den dritten Gegentreffer durch Jessica-Agnes Müller hinnehmen (54.). Kurz vor Schluss schraubte die 24-Jährige mit zwei weiteren Toren in nur zwei Minuten das Ergebnis in die Höhe (87./88.) und erzielte damit einen lupenreinen Hattrick. Während für den TSV Limmer die Pokalsaison beendet ist, darf sich Bunnen im Achtelfinale auf ein weiteres Heimspiel freuen. Dann ist der MTV Barum zu Gast im Landkreis Cloppenburg.

Am heutigen Freitag empfing dann der Landesligist aus Lüneburg die U 20-Vertretung des SV Meppen zur ersten Pokalrunde. Schon nach drei Minuten ging der Favorit aus dem Emsland in Führung. Jule Pollmann verwandelte einen Strafstoß sicher zum 1:0 für Meppen. Und die Gäste legten nur wenige Zeitumdrehungen später durch Josefine Wehage nach (10.). In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es bei der 2:0- Pausenführung für Meppen blieb.