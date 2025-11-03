Bunnen siegt souverän – Scharmbeckstotel hadert mit bitteren Momenten

Auf schwer bespielbarem Platz sichert sich der DJK-SV Bunnen einen verdienten 3:0-Auswärtssieg beim ATSV Scharmbeckstotel. Während Bunnen-Trainer Sascha Anneken zufrieden auf drei Punkte blickt, überwiegt bei Scharmbeckstotels Coach Axel Wilckens der Ärger über individuelle Fehler und eine unglückliche Szene, die das Spiel früh entschied.

Im Duell der Frauen-Oberliga Niedersachsen West zwischen dem ATSV Scharmbeckstotel und dem DJK-SV Bunnen setzte sich die Favoritenrolle am Ende durch: Bunnen gewann mit 3:0 und festigte damit den vierten Tabellenplatz. Für den noch sieglosen ATSV bleibt die Lage am Tabellenende weiter prekär.

Das zweite Gegentor sorgte dann für Unmut auf Seiten der Gastgeberinnen. „Das 0:2 war total unglücklich nach einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter gefallen“, erklärte Wilckens. „Nach einem Kopftreffer beim Gegner waren wir im Ballbesitz, die Schiedsrichter gaben die Spieleröffnung aber an den Gegner. Und anstatt eines Fair-Play-Rückpasses hat die gegnerische Stürmerin den Ball weiterverarbeitet.“ Bunnen nutzte die Situation eiskalt – Carla Schmidt erhöhte in der 53. Minute.

„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit sehr wenig Torszenen auf beiden Seiten“, bilanzierte ATSV-Trainer Axel Wilckens nach der Partie. „Das 0:1 fiel durch einen Kopfball nach einem Freistoß – da waren wir zu weit vom Gegenspieler entfernt.“ In der 28. Minute brachte Nele Flerlage die Gäste in Führung.

Auch beim dritten Treffer fehlte Scharmbeckstotel das nötige Glück: „Das 0:3 entstand dann nach Rückpass und Ausrutschen unserer Torhüterin“, so Wilckens. „Ansonsten gab es auch in Halbzeit zwei kaum Torszenen auf beiden Seiten. Insgesamt ist die Enttäuschung über die Niederlage sehr groß.“

Auf der anderen Seite zeigte sich Bunnen-Trainer Sascha Anneken zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das übergeordnete Ziel, unabhängig vom Spielverlauf, waren drei Punkte zu holen – was uns gelungen ist.“ Trotz schwieriger Platzverhältnisse habe sein Team über weite Strecken die Kontrolle behalten: „Auf einem, der Witterung geschuldeten, schwer zu bespielenden Platz ist es uns über weite Teile des Spiels gelungen, Scharmbeckstotel vom eigenen Tor wegzuhalten. Aus diesem sicheren Gefühl heraus konnten wir uns dann auch immer wieder gute Aktionen nach vorne erarbeiten und uns für den betriebenen Aufwand mit Toren belohnen.“

Jessica Müller sorgte in der 65. Minute für den Endstand. Für Anneken ein insgesamt zufriedenstellendes Fazit: „Am Ende ein Sieg, der zwar nicht so viele fußballerische Highlights hatte, aber absolut verdient war.“

Während Bunnen mit dem Dreier den Anschluss an die Spitzengruppe wahrt, bleibt Scharmbeckstotel mit nur einem Punkt aus elf Spielen weiterhin Tabellenletzter – und muss auf den ersten Saisonsieg weiter warten.