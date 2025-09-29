Bunnen siegt glücklich gegen Büppel

Der DJK-SV Bunnen gewann am Sonntag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit 2:1 gegen den TuS Büppel. Während Bunnen von Effizienz und etwas Glück profitierte, haderte Büppel mit der Chancenverwertung.

Der DJK-SV Bunnen hat sich am vergangenen Sonntag drei wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld der Frauen-Oberliga Niedersachsen West gesichert. Gegen den TuS Büppel setzte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Anneken mit 2:1 durch.

Marie Moorkamp brachte die Gastgeberinnen nach 23 Minuten in Führung, ehe Jessica Müller in der 70. Minute auf 2:0 erhöhte. Erst kurz vor Schluss gelang den Gästen durch Chiara Eschmann (83.) der Anschlusstreffer, der jedoch nicht mehr zum Punktgewinn reichte.

Bunnen-Trainer Anneken räumte nach der Partie offen ein, dass seine Mannschaft nicht unbedingt die bessere war: „Nach 90 Minuten muss man schon sagen, dass die drei Punkte glücklich sind und ein Unentschieden durchaus gerechtfertigt gewesen wäre. Es war jetzt zwar nicht so, dass Büppel Unmengen an Möglichkeiten hatte, ein Tor zu machen, aber die Chancen, die sie hatten, waren schon von guter Qualität. Diesmal war es einfach so, dass das Glück, eine gute Torhüterin und immer wieder reichlich Abwehrbeine auf unserer Seite waren.“ Sein Fazit fiel nüchtern aus: „Unterm Strich war es von beiden Mannschaften kein fußballerischer Leckerbissen, spannend war es aber trotzdem – und dazu ein glückliches Ende für uns. Die drei Punkte nehmen wir gerne zum Start in eine englische Woche mit.“