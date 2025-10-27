Bunnen reagiert stark – 1:0-Arbeitssieg gegen Delmenhorst

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat der DJK-SV Bunnen am Wochenende den TV Jahn Delmenhorst mit 1:0 bezwungen. Trainer Sascha Anneken zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden mit der Reaktion seines Teams. Auf der Gegenseite haderte Delmenhorsts Coach Daniel Prause mit der fehlenden Konsequenz im Angriff und kritisierte zwei verletzungsbedingte Ausfälle.

Der DJK-SV Bunnen hat die passende Antwort auf die Niederlage der Vorwoche gegeben. Nach dem „verkorksten Spiel gegen Andervenne“, wie Trainer Sascha Anneken es nannte, zeigte seine Mannschaft am Sonntag eine starke Reaktion und gewann ihr Heimspiel gegen TV Jahn Delmenhorst mit 1:0.

Bunnen überzeugte mit viel Laufarbeit, Einsatz und Disziplin. „Es ist uns durch viel Laufarbeit, Einsatz, gutes Stellungsspiel und den richtig gut umgesetzten Matchplan gelungen, keine wirklich zwingende oder gefährliche Aktion von Delmenhorst zuzulassen“, erklärte der Trainer weiter. Auch spielerisch setzte Bunnen Akzente: „Wir haben uns eine gute Handvoll hochkarätiger Chancen herausgespielt, die leider bis auf den 1:0-Treffer nicht genutzt wurde.“ Den einzigen Treffer der Partie erzielte Marie Moorkamp kurz nach der Pause (47. Minute).

„Meine Forderung war, nach dem verkorksten Spiel gegen Andervenne eine Reaktion zu zeigen, und die Mannschaft hat genau das gemacht“, sagte Anneken nach Abpfiff. „Sie hat über 90 Minuten in allen Mannschaftsteilen eine sehr ansprechende Leistung geliefert und meiner Meinung nach hochverdient gewonnen.“

Anneken zeigte sich mit dem Gesamtauftritt zufrieden: „Das wäre dann auch das Einzige, was zu bemängeln wäre – die Chancenverwertung. Aber nach der rundum guten Leistung fällt die Kritik darüber diesmal nicht ins Gewicht.“

Ganz anders fiel das Fazit auf Delmenhorster Seite aus. Trainer Daniel Prause sprach von einer „ärgerlichen, aber nicht unverdienten Niederlage“. „Wir verlieren am Ende 1:0 – nicht unverdient, aber nicht, weil Bunnen es so gut gemacht hat, sondern weil wir einfach nicht mit letzter Konsequenz gerade im letzten Drittel agiert haben“, so Prause. Sein Team habe über weite Strecken dominiert: „Wir hatten eine hohe Dominanz, viel Ballbesitzanteile und haben das Spiel komplett im Griff gehabt. Aber im letzten Drittel fehlte uns die Durchschlagskraft.“

Prause haderte besonders mit der fehlenden Offensivgefahr: „Wir haben heute, wenn es hochkommt, zwei Abschlüsse in 90 Minuten gehabt – und die waren harmlos. Es war nicht energisch genug, wir haben die Bälle nicht gut scharf gemacht, keine gute Zuordnung gehabt. Damit strahlst du trotz Dominanz zu wenig Gefahr aus.“

Neben der Niederlage sorgten auch zwei verletzungsbedingte Ausfälle für Frust beim Gästetrainer: „Besonders bitter ist, dass Bunnen zwei unserer Spielerinnen wirklich verletzungsbedingt rausgetreten hat. Da muss man sich schon fragen, ob diese Einsteigen notwendig waren“, kritisierte Prause. „Unsere Gedanken sind jetzt bei den beiden Spielerinnen, in der Hoffnung, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“

Durch den Sieg festigt Bunnen mit 17 Punkten den fünften Tabellenplatz in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Delmenhorst bleibt mit elf Zählern im unteren Mittelfeld. Für Bunnen war es vor allem ein Sieg der Moral – eine geschlossene Mannschaftsleistung, die nach der schwachen Vorstellung der Vorwoche zum richtigen Zeitpunkt kam.