Bunnen peilt perfekten Rückrundenabschluss an

Zum Abschluss des Fußballjahres trifft Bunnen auf Lutten – ein Derby, das trotz unterschiedlicher Tabellenlagen traditionell auf Augenhöhe verläuft. Trainer Sascha Anneken fordert vor allem defensive Stabilität, Struktur im Offensivspiel und maximale Disziplin.

Für die DJK-SV Bunnen geht es an diesem Sonntag nicht nur um drei Punkte, sondern auch um einen stimmungsvollen Abschluss der starken Rückrunde. Mit dem Heimspiel gegen den TuS Lutten steht ein OM-Derby an, das trotz klarer tabellarischer Verhältnisse – Bunnen auf Platz fünf, Lutten auf Rang zehn – traditionell eng geführt wird.



Trainer Sascha Anneken betont daher bewusst, dass die Platzierung in der Oberliga Niedersachsen West kaum Aussagekraft hat, wenn beide Teams aufeinandertreffen. „Am Sonntag erwarten wir zum letzten Spiel vor der Winterpause den TuS Lutten zum OM-Derby, und wie es in einem Derby halt ist, spielt die aktuelle Tabellensituation keine so große Rolle“, sagt er. Schon frühere Duelle hätten gezeigt, dass beide Mannschaften regelmäßig auf Augenhöhe agieren. „Spiele gegeneinander waren in der Vergangenheit immer auf Augenhöhe, und das erwarten wir auch dieses Mal.“ Um dennoch einen positiven Abschluss zu schaffen, legte Bunnen in der Trainingswoche besonderen Fokus auf taktische Präzision. „Aus dem Grund haben wir uns intensiv vorbereitet und wollen die gute Rückrunde im Optimalfall mit einem Sieg beenden“, so Anneken. Seine Mannschaft müsse dafür vor allem defensiv verlässlich agieren und im Spiel nach vorn wieder mehr Klarheit finden. „Voraussetzung ist, dass wir defensiv stabil stehen und gerade im Spiel nach vorne wieder mehr Struktur entwickeln, um uns im letzten Drittel mehr klare Chancen zu erspielen.“