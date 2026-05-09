Bunnen peilt Derby-Sieg an

– Foto: Andreas LITZE Richter

Das OM-Derby zwischen dem TuS Lutten und der DJK-SV Bunnen bietet zum Saisonabschluss noch einmal besondere Brisanz. Während Bunnen sportlich einen versöhnlichen Abschluss anstrebt, steht für Trainer Sascha Anneken der Abschied nach einer langen und erfolgreichen Zeit im Mittelpunkt.

Zum Abschluss der Saison in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West wartet auf die DJK-SV Bunnen noch einmal ein besonderes Spiel. Im Derby beim TuS Lutten möchte die Mannschaft nicht nur die letzten Punkte der Spielzeit sichern, sondern auch ihrem Trainer Sascha Anneken einen gelungenen Abschied bereiten.

„Unabhängig von den letzten Wochen wollen wir dieses Spiel natürlich unbedingt gewinnen“, sagte Anneken vor der Partie. Die Bedeutung des Duells sei für ihn gleich doppelt groß: „Erstens, weil es das OM-Derby ist, und zweitens, weil es mein letztes Spiel nach neun Jahren bei der DJK ist.“ Ein Sieg wäre für den scheidenden Trainer der ideale Abschluss einer langen Amtszeit. „Was gibt es da Besseres, als mit einem Sieg diese sehr erfolgreiche Zeit zu beenden“, erklärte Anneken.

Sportlich verliefen die vergangenen Wochen für Bunnen nicht immer nach Wunsch. Dennoch sieht der Trainer positive Entwicklungen innerhalb der Mannschaft. „Natürlich wissen wir, dass die Punkteausbeute der letzten Wochen nicht unbedingt optimal war, aber es gab viele gute Ansätze“, sagte Anneken. Entscheidend werde nun sein, diese Leistungen konstant über die gesamte Spielzeit abzurufen.

„Wir müssen die guten Ansätze noch einmal konstant über 90 Minuten zeigen“, forderte der Trainer. Gelinge dies, zeigte sich Anneken optimistisch: „Dann bin ich optimistisch, dass wir am Ende etwas aus Lutten mitnehmen werden.“

Während Bunnen mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert, geht es für den TuS Lutten als Tabellenelfter vor allem um einen positiven Saisonabschluss vor heimischer Kulisse. Das Derby verspricht damit trotz der tabellarischen Ausgangslage noch einmal eine emotionale und intensive Begegnung zum Saisonende.