Bunnen fordert Reaktion: Heimspiel gegen Meppen II unter Druck

– Foto: Cedric Siefker

Für die DJK-SV Bunnen zählt im Heimspiel gegen den SV Meppen II nur eines: Wiedergutmachung. Gegen den Tabellenvorletzten soll eine klare Reaktion auf die jüngste Pleite folgen.

Mit 28 Punkten rangiert Bunnen aktuell im oberen Mittelfeld der Tabelle, hat jedoch nach der schwachen Vorstellung in der Vorwoche etwas gutzumachen. Trainer Sascha Anneken formuliert die Erwartungshaltung entsprechend klar: „Wir wollen auf alle Fälle Wiedergutmachung der letzten Woche betreiben und uns absolut von einer anderen Seite präsentieren. Alles andere zählt nicht.“

Die DJK-SV Bunnen steht am Wochenende in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West unter Zugzwang. Nach der deutlichen Niederlage zuletzt gilt es im Heimspiel gegen den SV Meppen II, wieder in die Spur zu finden.

Die Gäste aus Meppen reisen als Tabellenneunter an und haben bislang eine schwierige Saison hinter sich. Mit nur 13 Punkten steht die zweite Mannschaft deutlich hinter Bunnen, wird jedoch versuchen, aus der Außenseiterrolle Kapital zu schlagen.

Für Bunnen dürfte es daher vor allem darauf ankommen, von Beginn an die nötige Intensität und Konzentration auf den Platz zu bringen, um dem Spiel früh den eigenen Stempel aufzudrücken. Die klare Zielsetzung des Trainers lässt dabei wenig Interpretationsspielraum: Eine Leistungssteigerung ist Pflicht.

So steht die Partie ganz im Zeichen der Reaktion – Bunnen will nicht nur punkten, sondern auch ein Signal senden.