Bunnen empfängt Spitzenreiter TiMoNo – „Nicht vor Ehrfurcht erstarren“

Wenn am Sonntag der SV TiMoNo beim DJK-SV Bunnen gastiert, treffen zwei Teams mit unterschiedlicher Ausgangslage, aber ähnlicher Entschlossenheit aufeinander. Der Tabellenführer reist als ungeschlagener Spitzenreiter mit breiter Brust an, während Bunnen auf heimischem Platz alles geben will, um dem Favoriten Paroli zu bieten.





Bunnens Trainer Sascha Anneken sieht die Rollenverteilung klar: „Für das Spiel am Wochenende sind die Rollen klar verteilt. Mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter TiMoNo kommt die stärkste Mannschaft der Liga nach Bunnen und übernimmt somit ganz klar die Favoritenrolle.“ Dennoch will sein Team sich nicht verstecken: „Nichtsdestotrotz werden wir auch in diesem Spiel wieder alles in die Waagschale schmeißen, um dann am Ende zu schauen, was dabei rausgekommen ist.“

Anneken betont dabei die Haltung seiner Mannschaft: „Ganz unabhängig von allem erwarte ich von meiner Mannschaft vollen Einsatz, die gleiche Laufbereitschaft und trotz des Gegners viele fußballerische Akzente – wie in jedem anderen Spiel auch. Ja, wir haben den nötigen Respekt vor TiMoNo, werden aber definitiv nicht vor Ehrfurcht erstarren und freuen uns auf das Spiel.“

Auf der anderen Seite will auch der Tabellenführer zum Jahresende noch einmal ein Ausrufezeichen setzen. TiMoNo-Trainer Jan-Henrik Koppelkam blickt zuversichtlich auf die Partie: „Im letzten Auswärtsspiel des Jahres wollen wir nochmal alles aus uns rausholen und eine gute Performance abliefern. Hinter uns liegt eine gute Trainingswoche und wir können erneut auf einen breiten Kader zurückgreifen.“

Während Bunnen auf Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit setzt, reist TiMoNo mit elf Siegen aus zwölf Spielen und der besten Defensive der Liga (nur fünf Gegentore) nach Bunnen. Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein intensives und hochklassiges Duell freuen – zwischen einem selbstbewussten Tabellenführer und einem Herausforderer, der sich nicht kampflos geschlagen geben will.