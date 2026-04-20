Bunnen belohnt sich nicht – torloses Remis gegen Meppen II

– Foto: Andreas LITZE Richter

Die DJK-SV Bunnen zeigt nach der Niederlage in Büppel eine deutliche Leistungssteigerung, lässt jedoch die nötige Konsequenz vor dem Tor vermissen und muss sich mit einem 0:0 begnügen.

Die DJK-SV Bunnen hat sich im Heimspiel gegen den SV Meppen II mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben müssen. In einer insgesamt kontrollierten Partie fehlte es den Gastgeberinnen vor allem an Durchschlagskraft im Abschluss.

Nach der Niederlage in der Vorwoche präsentierte sich Bunnen deutlich stabilisiert. „Wir haben auf alle Fälle eine gute Reaktion auf die Niederlage in Büppel gezeigt und es abschließend nur verpasst, uns für ein gutes Spiel mit einem Tor zu belohnen“, resümierte Trainer Sascha Anneken.

Vor allem defensiv überzeugte die Mannschaft. Meppen II kam kaum zu klaren Chancen, was auch Anneken hervorhob: „Bis auf einen Freistoß haben wir aus dem Spiel heraus nichts Nennenswertes zugelassen und somit stand am Ende die Null, eins der ausgegebenen Ziele.“

Offensiv jedoch blieb der entscheidende Moment aus. Trotz spielerischer Vorteile und einer insgesamt ordentlichen Leistung gelang es Bunnen nicht, den Ball im Tor unterzubringen. So blieb es am Ende bei einem Punkt, der sich angesichts des Spielverlaufs für die Gastgeberinnen eher wie zwei verlorene Zähler anfühlen dürfte.

Dennoch richtet sich der Blick bereits nach vorn. „Die Sache mit dem Toremachen trainieren wir dann diese Woche und schauen mal, was da am nächsten Wochenende bei rauskommt“, kündigte Anneken an.