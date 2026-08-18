Bunge trifft spät: Tapfer Leipzig siegt in Markkleeberg

Was für ein Auftakt in die neue Sachsenliga-Saison! In einer dramatischen Hitzeschlacht bei 37 Grad sicherte sich der SV Tapfer 06 Leipzig am 1. Spieltag einen hart erkämpften 3:2 (1:1)-Auswärtssieg bei den Kickers 94 Markkleeberg. Matchwinner war Tim Bunge, der die Gäste in der fünften Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Dreier schoss.
Der SV Tapfer erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits in der 11. Minute durch Philipp Sauer mit 1:0 in Führung. Tapfer-Trainer Manuel Kurt Kienitz zeigte sich mit dem Beginn zufrieden: „Wir waren spielüberlegen und führten verdient.“
Anschließend ließen die Leipziger jedoch die Vorentscheidung liegen. „Dann hatten wir eine riesige Chance zum 2:0, haben diese aber verpasst“, analysierte Kienitz rückblickend. In der Folge verlor der Gast etwas den Faden: „Durch Unsauberkeiten im Passspiel haben wir Markkleeberg danach den einen oder anderen Konter ermöglicht – und bei zwei Standards schlichtweg gepennt.“
Markkleeberg nutzte die Unkonzentriertheiten eiskalt aus: Joris Jaskulla glich kurz vor der Pause zum 1:1 aus (41.), ehe Anton Fellgiebel die Hausherren in der 53. Minute sogar mit 2:1 in Front brachte.
Zudem machten die Platzverhältnisse den Gästen zu schaffen: „Der Platz war leider katastrophal, was unserem Spiel eher geschadet hat“, so Kienitz. Dennoch gab sich der SV Tapfer nicht geschlagen und investierte in der Schlussphase noch einmal alles. In der 72. Minute belohnte Arthur Markert den Aufwand mit dem 2:2-Ausgleich.
Als sich die 80 Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung einstellten, schlug Tim Bunge zu: In der 95. Spielminute erzielte er den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für Leipzig. Kienitz zollte seiner Mannschaft nach dem Schlusspfiff großen Respekt: „Hinten raus haben wir das Ding mit einer echten Kraftleistung bei 37 Grad aber verdient noch umgebogen.“Tabellensituation
Mit den ersten drei Punkten auf dem Konto sortiert sich der SV Tapfer 06 Leipzig nach dem 1. Spieltag auf dem 5. Tabellenplatz der Sachsenliga ein. Die Kickers 94 Markkleeberg stehen mit drei Punkten aus bereits zwei absolvierten Partien auf Rang acht.