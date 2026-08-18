Bunge trifft spät: Tapfer Leipzig siegt in Markkleeberg Der SV Tapfer 06 Leipzig gewinnt sein erstes Saisonspiel in der Sachsenliga bei den Kickers 94 Markkleeberg mit 3:2. Den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte Tim Bunge in der fünften Minute der Nachspielzeit. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Was für ein Auftakt in die neue Sachsenliga-Saison! In einer dramatischen Hitzeschlacht bei 37 Grad sicherte sich der SV Tapfer 06 Leipzig am 1. Spieltag einen hart erkämpften 3:2 (1:1)-Auswärtssieg bei den Kickers 94 Markkleeberg. Matchwinner war Tim Bunge, der die Gäste in der fünften Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Dreier schoss.

Frühführung verpasst, Spiel aus der Hand gegeben Der SV Tapfer erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits in der 11. Minute durch Philipp Sauer mit 1:0 in Führung. Tapfer-Trainer Manuel Kurt Kienitz zeigte sich mit dem Beginn zufrieden: „Wir waren spielüberlegen und führten verdient.“

Anschließend ließen die Leipziger jedoch die Vorentscheidung liegen. „Dann hatten wir eine riesige Chance zum 2:0, haben diese aber verpasst“, analysierte Kienitz rückblickend. In der Folge verlor der Gast etwas den Faden: „Durch Unsauberkeiten im Passspiel haben wir Markkleeberg danach den einen oder anderen Konter ermöglicht – und bei zwei Standards schlichtweg gepennt.“ Markkleeberg nutzte die Unkonzentriertheiten eiskalt aus: Joris Jaskulla glich kurz vor der Pause zum 1:1 aus (41.), ehe Anton Fellgiebel die Hausherren in der 53. Minute sogar mit 2:1 in Front brachte.