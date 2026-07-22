 2026-07-21T12:15:24.401Z

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Bundu kehrt mit Schiene zurück – Ghita macht den nächsten Schritt

Positive Nachrichten für Hannover 96 aus dem Trainingslager in Iserlohn

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Roith

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2. Bundesliga
Hannover 96
Virgil Ghita
Mustapha Bundu

Mustapha Bundu ist nach seiner Handverletzung zurück bei der Mannschaft und kann mit einer Schiene trainieren. Auch Virgil Ghita macht Fortschritte auf dem Weg zum Comeback.

Nur wenige Tage nach seinem Mittelhandbruch ist Mustapha Bundu zurück im Trainingslager. Der Offensivspieler war nach Hannover gereist, wo weitere Untersuchungen durchgeführt und ihm eine spezielle Handgelenkschiene angepasst wurden.

Mit dieser Schiene konnte der 29-Jährige am Dienstagnachmittag bereits wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz stehen.

Positive Entwicklung bei Ghita

Auch Virgil Ghita kehrte nach seiner Kontrolluntersuchung nach Iserlohn zurück. Der Innenverteidiger, der sich im Testspiel gegen den SC Paderborn eine Muskel-Sehnen-Verletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen hatte, erhielt nach einer MRT-Kontrolle positive Nachrichten.

Der Heilungsverlauf entwickelt sich planmäßig, sodass der Rumäne seine Belastung nun schrittweise steigern kann. Am Nachmittag absolvierte Ghita erste Laufeinheiten im Hemberg-Stadion.

Intensive Doppelschicht

Für die Mannschaft von Christian Titz stand erneut ein arbeitsreicher Trainingstag auf dem Programm. Nach einer rund zweistündigen Vormittagseinheit mit Ball folgte am Nachmittag eine intensive Laufeinheit, bei der vor allem die Ausdauer im Fokus stand.

Unterdessen sind für das DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den SV Hemelingen noch wenige Resttickets erhältlich. Die Partie wird am 22. August um 15.30 Uhr im Bremer Weserstadion ausgetragen.