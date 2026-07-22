Bundu kehrt mit Schiene zurück – Ghita macht den nächsten Schritt

Nur wenige Tage nach seinem Mittelhandbruch ist Mustapha Bundu zurück im Trainingslager. Der Offensivspieler war nach Hannover gereist, wo weitere Untersuchungen durchgeführt und ihm eine spezielle Handgelenkschiene angepasst wurden. Mit dieser Schiene konnte der 29-Jährige am Dienstagnachmittag bereits wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz stehen.

Positive Entwicklung bei Ghita Auch Virgil Ghita kehrte nach seiner Kontrolluntersuchung nach Iserlohn zurück. Der Innenverteidiger, der sich im Testspiel gegen den SC Paderborn eine Muskel-Sehnen-Verletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen hatte, erhielt nach einer MRT-Kontrolle positive Nachrichten. Der Heilungsverlauf entwickelt sich planmäßig, sodass der Rumäne seine Belastung nun schrittweise steigern kann. Am Nachmittag absolvierte Ghita erste Laufeinheiten im Hemberg-Stadion.