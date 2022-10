Bundesligisten umwerben Fortuna-Talent Elione Fernandes hat in dieser Saison nicht nur bei dem Zweitligisten großen Eindruck hinterlassen.

Wenn man mit Daniel Thioune über Elione Fernandes spricht, kann man ein leichtes Blitzen in seinen Augen sehen. Der 48-jährige Trainer hat das große Talent seines Youngsters natürlich längst erkannt. Alles begann im Trainingslager in Bad Leonfelden, in dem Fernandes Fortunas Cheftrainer prompt überzeugte. Seitdem trainiert „Elo“ eigentlich ständig bei den Profis mit. Nun hat Thioune die Fantasie, den 17-Jährigen langsam und behutsam an die erste Elf heranzuführen. Einen Profivertrag hat Fernandes indes noch nicht.

Und sein Talent ist natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Nach Informationen unserer Redaktion wurde Fernandes im August gleich von mehreren Scouts intensiv beobachtet. Vor allem Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sollen interessiert sein. Hinzu kommt, dass der 17-Jährige seit Kurzem von der Berateragentur „ICM Stellar“ betreut wird, die künftig natürlich auch versuchen wird, das bestmögliche Paket für ihren Klienten zu schnüren.

Die Verhandlungsposition der Fortuna hat sich in den vergangenen Wochen also nicht gerade verbessert. Möglicherweise wäre es geschickter gewesen, mit Fernandes unmittelbar nach seinen ersten Einheiten mit den Profis über seinen ersten Profivertrag zu sprechen. Denn schon im Trainingslager in Oberösterreich war deutlich zu erkennen, welch großes Talent in ihm schlummert. Damals sahen die Verantwortlichen um Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber aber noch keine Zeitnot.

Womöglich hat es auch sie überrascht, wie schnell die Entwicklung von Fernandes voranschreitet. In den vergangenen Wochen hat er sich nun zu einer echten Alternative für Cheftrainer Daniel Thioune entwickelt, überzeugt in nahezu jeder Trainingseinheit. „Momentan sehe ich ihn noch nicht besser als Ao Tanaka, Marcel Sobottka und Shinta Appelkamp“, sagt er zwar auf Nachfrage unserer Redaktion, „aber ich habe keine Bauchschmerzen, ihn auf den Platz zu schicken. Wenn ich das Spiel verändern will, dann ist er mittlerweile auch schon eine echte Option für mich.“