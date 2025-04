Bundesligisten buhlen um Bayern-Talent – Seitz hofft auf Verbleib

Wurde gegen Inter Mailand zur tragischen Figur: Felipe Chavez erzielte das wichtige 1:0, verschoss aber den entscheidenden Elfmeter, das das Youth-League-Aus des FC Bayern besiegelte. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Mehrere Bundesligisten haben wohl Interesse an Felipe Chavez vom FC Bayern München. Der Vertrag des Top-Talents läuft aus. Seitz wünscht sich einen Verbleib.

München – 18 Jahre jung, gebürtiger Bayer und Scorer wie am Fließband: Felipe Chavez ist eine der größten Talente am Campus des FC Bayern. Aufgrund seiner starken Leistungen bei der Youth League und in der U19-Nachwuchsliga erfolgte im Frühjahr die Beförderung in die Regionalliga-Mannschaft des FCB. Doch nun droht der Abgang. Der Vertrag von Chavez läuft zum Saisonende aus. Mehrere Bundesligisten haben nach Informationen der Bild ihr Interesse angemeldet. „Ein absoluter Top-Fußballer“: Trainer Seitz lobt Bayern-Talent Chavez

„Ich kann ihn nur als Sportler und als Mensch beurteilen: Er ist ein absoluter Top-Fußballer mit klarem Kopf, der dankbar ist für Hinweise und versucht, die Dinge umzusetzen, damit er vorankommt“, erklärte Trainer Holger Seitz nach der 6:0-Gala gegen Bamberg, bei der Chavez zwei Tore beisteuerte. Der gebürtige Aichacher wechselte als Zwölfjähriger vom FC Augsburg an den Campus, war in der Folge fast durchgehend Stammspieler und machte in dieser Saison auch international auf sich aufmerksam: Der 18-Jährige traf gegen Betis Sevilla zum entscheidenden 1:0 und erzielte auch beim Achtelfinal-Aus gegen Inter Mailand den Führungstreffer und avancierte später zur tragischen Figur. Zudem spielte Chavez zuletzt für die peruanische U20-Nationalmannschaft.