Bundesligist SGS Essen startet in Vorbereitung Ab dem 4. Januar wird es für die Schonebeckerinnen wieder ernst.

Mit einem gut durchgetakteten Winterfahrplan und voller Tatendrang beginnt schon in der ersten Januarwoche für die SGS Essen die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Spielzeit 22/23 in der Frauen-Bundesliga.

Aktuell stehen die Fußballerinnen aus der Ruhrstadt auf dem 9. Rang, punktgleich mit dem MSV Duisburg (10) und dem 1. FC Köln (8.). Der 6:0-Kantersieg beim Reviernachbarn am letzten Spieltag vor den Festtagen ließ das Team von Coach Markus Högner eine entspannte, aber kurze Winterpause erleben.

Mit sechs Punkten Vorsprung im Rücken auf den ersten Abstiegsplatz erwartet der langjährige Bundesligist bereits am 3. Februar den 1. FC Köln (19.15 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße. Aufgrund der Tabellenkonstellation im Prinzip für die Schönebeckerinnen auch wieder ein Sechs-Punkte-Spiel, das bei erfolgreichem Abschluss die SGS in eine positive Richtung anschiebt.