Bundesligist kommt in den Ludqigspark

Für den 1. FC Saarbrücken steht am Mittwoch der sportliche Höhepunkt der Vorberwitung an. Um 19 Uhr kommt Bundesligist 1. FSV Maint 05 zum Testspiel nach Malstatt. Während die Rheinhessen erst mit der Vorbereitung auf die Mitte August mit einem DFB-Pokalspiel startende Saison begonnen haben, geht es in der Dritten Liga schon am ersten August-Wochenende los. FCS-Trainer Alois Schwartz muss gegen die Mainzer aber auf zahlreiche Spieler verzichten. "Tim Paterok ist wieder soweit auf der Höhe, auch Phillip Menzel könnte zurückkommen, aber da sind wir vorsichtig. Richard Neudecker war gegen Würzburg noch nicht so weit, da müssen wir die Entwicklung zum Spieltag hin abwarten, ähnliches gilt für Philip Fahrner nach muskulären Problemen und Patrick Sontheimer, der aufgrund seines Zehenbruchs zuletzt nicht zur Verfügung stand. Schmidt und Menzel werden zum Spiel gegen Mainz noch nicht zurück sein", ergänzte der Coach. Bei Sontheimer müsse man von Tag zu Tag schauen. Zusätzlich droht Sebastian Vasiliadis auszufallen, der am Freitag gegen den Bayern-Regionalligisten Würzburger Kickers schon in der ersten Halbzeit ausgetauscht werden musste.