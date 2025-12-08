„Bundesligaspieler“? 1860-Edeltalent Althaus feiert endlich Debüt – Kauczinski begeistert

Ein Moment, als die Fans des TSV 1860 München bereits vorzeitig den dritten Sieg in Serie besangen, und einer, an den sich der Junglöwe wohl sein Leben lang erinnert. Die letzten 400 Sekunden gegen Schweinfurt waren die ersten Drittliga-Minuten für Althaus.

Der gebürtige Augsburger durchlief die Jugend des TSV Diedorf und des FC Augsburg (ab 2016), bevor er 2021 ins Löwen-Nachwuchsleistungszentrum nach München wechselte. Vor allem im letzten Jahr sorgte er für Aufmerksamkeit. In acht U19-Spielen gelangen ihm vier Treffer. Althaus bestach durch seine Flexibilität. Mal begann er als defensiver Mittelfeldspieler, mal spielte er als Stürmer.

Bei den Profis mittrainieren durfte Althaus bereits unter Argirios Giannikis, bei dem er auch erstmals in der 3. Liga auf der Bank saß. Im Juni unterzeichnete er bei 1860 seinen ersten Profi-Vertrag. Ex-1860-Boss Dr. Christian Werner adelte ihn zu einem der besten Junglöwen: „Ich habe wenige Spieler in diesem Alter gesehen, die schon so weit sind. Wenn seine Entwicklung so weiter geht, wird das ein Bundesligaspieler.“

Sein Debüt für die Profis gab Althaus unter Patrick Glöckner in der ersten Pokalrunde. Dort gelang ihm direkt ein Tor. Und auch sein Debüt in der 3. Liga war vielversprechend.

Sein erster Ballkontakt war kein einfacher und doch punktgenau. Siemen Voet klärte einen langen Ball per Volley Richtung Mittelkreis, wo Althaus die Kugel direkt fein auf den ebenfalls eingewechselten David Philipp ablegte. Der nahm Fahrt auf und spielte den Ball scharf auf Florian Niederlechner, der nur knapp das 4:1 verpasste. Für Althaus fast die erste Vorlage zur Vorlage.

Markus Kauczinski lobt 1860-Talent Altaus: „Samu trainiert seit Wochen richtig gut“

In den Löwen-Planungen für die Rückrunde spielt Althaus eine Rolle, wie Markus Kauczinski bereits verriet. Nach dem Debüt folgte nun das erste große Lob. „Samu trainiert seit drei, vier Wochen richtig gut“, sagte Kauczinski zu Magenta. „Er ist ein Allrounder. Er ist zwar mehr im Mittelfeld zuhause, aber er kann alles. Über die letzten starken Trainingswochen hat er sich diese Minuten heute verdient.“

Gegen Schweinfurt folgten weitere Ballkontakte des 19-Jährigen mit 1,96-Meter-Gardemaß. Ein gewonnenes Kopfballduell und ein angesetztes Dribbling im Strafraum, bei dem der junge Althaus am Ende wegrutschte. Bei beiden Aktionen blitzten seine Stärken auf: Die Körperlichkeit und die Technik, auf die sich die 1860-Fans wohl bald über mehr als 400 Drittliga-Sekunden freuen dürfen.